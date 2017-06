Jedovaté otázky v televizní besedě s Putinem předem schválil Kreml

Tři prezidentská období stačila! Kdy přestanete porušovat ústavu? Putine, opravdu si myslíš, že lidé věří tomuto cirkusu s podstrčenými otázkami?

I takové vzkazy se minulý čtvrtek objevily v téměř čtyřhodinové televizní besedě, v níž ruský prezident již popatnácté hovořil k národu. Vzkazy kverulantů Putinovo pečlivě zinscenované vystoupení před kamerami oživily a všimla si jich i zahraniční média.

„Copak tohle mohou být podstrčené dotazy?“ reagoval šéf Kremlu na jeden jedovatý vzkaz, který se objevil na velké obrazovce ve studiu. Ruská služba BBC zjistila, že ano.

Lidé ze zákulisí Putinovy show zpravodajskému serveru prozradily, že otázky od nespokojených občanů předem vybralo a schválilo tiskové oddělení Kremlu. „Nejdřív se vyřadí jeden dotaz, potom další, a tak to jde výš až do prezidentovy tiskové kanceláře,“ řekl webu zdroj z vysílání.

Televizní stanice mají podle Ruské služby BBC na starosti jen technické zajištění přenosu, organizace je plně v rukou Putinových lidí. Vedle režiséra po dobu vysílání stáli šéfové ruských kanálů, které debatu vysílaly. Jejich přítomnost měla zaručit, že pokud do vysílání pronikne neschválený dotaz, chyba bude okamžitě napravena.

Kreml odmítá, že by dotazy byly předem schvalovány a trvá na tom, že Putinova rozmluva s národem je naprosto autentická. „Do vysílání se dostalo to, co přišlo,“ prohlásil Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Ruští komentátoři spekulují, že jedovaté dotazy mohly být pokusem oživit rozvleklou besedu a ukázat, že se ruský režim nebojí ani tvrdých otázek.

Web RBK spočítal, že call centrum pořadu každou minutu přijalo 106 esemesek s dotazy na ruského prezidenta a 120 telefonů. Putin odpověděl na celkem 68 otázek, té nejdůležitější - jestli bude příští rok na jaře kandidovat opět na prezidenta - se ale vyhnul.

15. debata občanů s ruským prezidentem Putinem (15.6. 2017):

