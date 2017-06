Psy čeká od roku 2020 povinné čipování, schválili poslanci

Do tří let bude v Česku nejspíš zavedeno povinné čipování psů. Od roku 2020 to má zavést novela veterinárního zákona, kterou v pátek schválila Sněmovna. Zákon nyní dostane k projednání Senát. Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete.