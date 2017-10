Nedaleko stadionu Paris Saint-Germain našli podomácku vyrobenou bombu

Policisté v sobotu ráno podle agentury AFP objevili ve vstupní hale budovy v 16. distriktu francouzské metropole dvě plynové lahve, dvě další byly na chodníku. Kromě toho našli mobil připojený k plynovým lahvím, který podle zdrojů obeznámených s vyšetřováním měl sloužit k odpálení nálože.



Plynové lahve byly objeveny v ulici Chanez nedaleko stadionu Parc de Princes, kde hraje domácí utkání fotbalový klub PSG. Zdroje uvádějí, že improvizovaná nálož byla nasáklá benzinem a byla funkční.

Policie v souvislosti s případem v pondělí zatkla pět lidí. Hlavní podezřelý má podle listu Le Point kontakty na radikální islamisty a bezpečnostní složky se o něj už dříve zajímaly. Podle médií zatím zůstává záhadou, proč by pachatelé bombu nechávali na chodníku v jedné z nejluxusnějších pařížských čtvrtí. V domě, před kterou byly bomby objeveny, nikdo nežil.

Ministr vnitra Gérard Collomb se domnívá, že pachatelé možná chtěli jen Pařížanům nahnat strach. „Pokud by vyhodili dům v chic čtvrti, ukázali by, že nikdo není v bezpečí... ukázali by, že se to může stát kdekoliv ve Francii,“ prohlásil ministr, podle nějž bylo od začátku roku překaženo už nejméně dvanáct teroristických útoků.

Ulice Chanez, Paříž

Útočník z Marseille žil v Itálii

Francie se v posledních letech pravidelně stává terčem teroristů. Naposledy v neděli Tunisan ozbrojený nožem ubodal dvě dívky v Marseille (více zde). Francouzští vojáci ho zastřelili. Italské deníky v úterý uvedly, že třicetiletý muž žil několik let v Itálii, kde se oženil s Italkou a měl několik záznamů v trestním rejstříku.

Do Itálie přišel v roce 2006 a usadil se ve městě Aprilia ve středoitalském Laziu, kde žije čtyřsetčlenná tuniská komunita. Od roku 2009 měl povolení k pobytu, které skončilo letos v lednu, napsal web RaiNews. V roce 2014 se dvojice rozvedla a muž odešel do Francie, uvedl deník Corriere della Sera.

Muž během svého pobytu v Itálii neměl stálé zaměstnání a čas trávil po barech. Vydělával si pokoutně a v jeho záznamech v trestním rejstříku z oné doby figuruje krádež a prodej drog. To potvrdila i jeho bývalá manželka, která se po rozvodu přestěhovala do severní Afriky.

Policie nyní předpokládá, že útočník se radikalizoval až po odchodu do Francie. Deník La Repubblica ovšem připomíná, že deset kilometrů jihovýchodně od Aprilie se nachází osada Campoverde, kde chvíli žil i Tunisan Anis Amri, který loni při útoku na vánočním trhu v Berlíně 12 lidí zabil a další desítky zranil (více zde).