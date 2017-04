Nadšení ze Schulze opadá, Merkelová v průzkumech stupňuje náskok

Sociální demokracie (SPD) se po lednové nominaci Martina Schulze na kancléře v průzkumech na CDU/CSU rychle dotáhla a v některých ji dokonce překonala. V posledních týdnech se ale preference po euforii, kterou dokázal Schulz vzbudit, postupně vrací do zaběhlých kolejí.



Podle nejnovějšího průzkumu by CDU/CSU volilo 37 procent Němců, zatímco SPD procent 29. Kdyby mohli občané spolkové republiky volit kancléře přímo, vyslovili by se spíše pro Merkelovou (50 procent) než pro Schulze (37 procent). Ještě v únoru přitom Schulz nad Merkelovou v tomto srovnání vedl.

Preference ostatních stran, které mají šanci dostat se v září do Spolkového sněmu, se příliš nezměnily. Levice by si přišla na devět procent, Zelení na osm a svobodní demokraté na šest. Do parlamentu by se dostala také Alternativa pro Německo s osmi procenty hlasů.

AfD v posledních měsících v preferencích výrazně ztratila. Jedním z důvodů může být i to, že si 75 procent Němců myslí, že se strana nedostatečně distancuje od pravicových extremistů. O opaku je přesvědčeno jen 11 procent Němců. Vstup AfD do Spolkového sněmu by za špatný považovalo 75 procent dotázaných, za dobrý 13 procent.