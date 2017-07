Do Sněmovny by prošla SPD a Piráti, koalice KDU-ČSL a STAN by ostrouhala

Volby do Sněmovny by na přelomu června a července ovládlo hnutí ANO s 29,3 procenta hlasů. O další místa by se dělila ČSSD, komunisté a občanští demokraté. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus, který jako druhý ukazuje na možný historický úspěch Pirátů. Poslance by měla ještě TOP 09 a SPD Tomia Okamury.