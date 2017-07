Policii věří nejvíce lidí od roku 1993. Soudy jsou na tom hůř

Po celá 90. léta se podíl obyvatel země důvěřujících policistům nedostal nad 40 procent. „Data z časové řady výzkumů STEM od začátku 90. let ukazují, že po změně režimu v roce 1989 nebylo pro policii lehké přesvědčit občany o své důvěryhodnosti,“ uvedl STEM ve své zprávě. Nejnižší důvěra ze všech dosavadních průzkumů připadla právě na 90. léta, když v roce 1997 spadla na 27 procent.

Jednorázově důvěra v policisty skokově narostla v průzkumu ze září 2002 po ničivých povodních v srpnu téhož roku, a to ze 46 procent v květnu 2002 až na 63 procent. Hned o rok později se ale opět propadla na 38 procent. Od roku 2005 však už důvěra vytrvale stoupala až na nynějších 65 procent.

Policii věří častěji lidé starší 60 let a lidé s vysokoškolským vzděláním. V obou případech to bylo 71 procent respondentů. „Ze srovnání rozdílů podle věku v roce 2015 a nyní vyplývá, že se vydělila právě skupina lidí starších 60 let, u které se míra důvěry v policii zvýšila mnohem výrazněji než u ostatních věkových skupin. V případě vzdělání je patrné, že důvěryhodnost policie posílila hlavně mezi lidmi s nižším vzděláním,“ dodal STEM.

Soudům pak důvěřuje až 46 procent lidí. Procent postupně roste od roku 2012. Většina občanů - 63 procent - ale nemá důvěru v nezaujatost těchto institucí a až 59 procent lidí si myslí, že soudy neodvádějí dobrou práci.

Průzkum probíhal od 5. do 18. června 2017 na reprezentativním vzorku obyvatel ČR starších 18 let. Otázky zodpovědělo 1023 respondentů.