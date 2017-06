Průzkum v EU: lidé o Unii stojí, ale o migrantech chtějí rozhodovat sami

Tento průzkum vypadá jako velmi povinné čtení pro Jeana-Clauda Junckera, šéfa Evropské komise. Je to zřejmé varování. Plyne z něj sice, že EU je Evropany hodnocena velmi dobře, ale titíž lidé také vzkazují Bruselu: Ruce pryč od věcí, které si máme rozhodovat sami.



Nejdřív ale dobrá zpráva. Hodnocení EU se za rok, který uplynul od britského referenda o brexitu, napříč Evropou prudce vylepšilo. V průzkumu se navíc ukázalo, že obyvatelé ani jedné z devíti zemí, kde se výzkum respektované organizace Pew Research konal, nechtějí odchod z EU.

A teď to druhé. Jak zpráva Pew Research uvádí, „přetrvává frustrace z toho, jak Brusel nakládá s uprchlickou krizí a ekonomikou“. Lidé navíc jasně odmítají, aby za ně EU rozhodovala, zda přijmou migranty. Podle nich je to záležitost jejich vlád. To je zajímavé, protože dosud byl tento názor přičítán – a vyčítán – jen střední Evropě. Podobně nechtějí, aby EU převzala za členské země pravomoc uzavírání mezinárodních obchodních smluv.

Obecně vzato průzkum ukazuje, že Evropané odmítají řízení z Bruselu a chtějí mnohem víc rozhodovat sami o sobě. I když si většinově nepřejí odchod z Unie, chtějí, aby v jejich zemích přesto proběhla referenda o členství.

Průzkum ukázal ještě jednu zajímavou věc. Postoje ohledně přebírání migrantů a role EU se nijak zásadně neliší mezi kritizovaným Polskem a Maďarskem na jedné straně a „vzorovými“ Německem či Francií na straně druhé.

Vedle toho čísla dokládají, že Poláci a Maďaři se nijak v názorech neliší od západních zemí, přestože jsou často označováni jako členové s absencí evropského ducha.