Odmítavý postoj vlády k uprchlíkům se lidem líbí, ukázal průzkum

Dotazovaní se podle iRozhlasu shodli na tom, že vláda Bohuslava Sobotky situaci v zásadních oblastech života nezlepšila ani nezhoršila.

Podle 55 % dotazovaných se zlepšila dostupnost pracovních míst. „Častěji, ovšem již nikoliv většinově, spatřují respondenti jako lepší či zlepšenou také situaci v oblasti životní úrovně, veřejných financí a životního prostředí,“ řekl Radiožurnálu analytik agentury Focus Filip Rozsíval.

Kladně dotazovaní vnímali také odmítavý postoj vlády ke kvótám na přerozdělování uprchlíků a přijímání migrantů, s postupem vlády v této oblasti souhlasilo 79 % lidí.

Negativně naopak hodnotili domácí politickou situaci. Ta se zhoršila podle 47 % dotázaných, zlepšila se jen podle 10 % dotázaných.

„I koaliční partneři se snažili proti sobě vymezovat a sociální demokracie a hnutí ANO jsou považovány za hlavní favority voleb, přitom vše skončilo skutečně ostrými půtkami mezi ČSSD a ANO, což může vyvolávat atmosféru, že politická situace se zhoršuje. To reálné vlastně není,“ říká k tomu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.



Dále se podle nich zhoršil vývoj v oblasti korupce a přistěhovalectví. Jako největší neúspěch však dotázaní vidí hádky a spory ve vládě, které v květnu vyvrcholily odvoláním ministra financí Andreje Babiše (psali jsme zde). Lidé také nejvíc kabinetu vytýkali, že neprosadil sliby v oblasti sociálního bydlení nebo třeba zákon o zálohovaném výživném.

Se snahou vlády přiblížit tuzemské mzdy úrovni vyspělých států souhlasilo 69 % dotázaných. Většina naopak odmítla zavedení inkluzivního vzdělávání.

Sběr dat do průzkumu se uskutečnil ve dnech od 14. do 28. srpna 2017. Účastnilo se ho 1 011 lidí z celého Česka starších 18 let.