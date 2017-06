Zákaz kouření platí i v areálech vysokých škol. Studenti si přesto zapalují

Univerzitní areál České zemědělské univerzity (ČZU) se rozkládá na 38 hektarech a míst, kde si mohli kuřáci zapálit, byla celá řada - například na volném prostoru před aulou nebo před Provozně ekonomickou fakultou. I po platnosti protikuřáckého zákona jsou zde stále umístěné popelníky a kolem nich i spousta nedopalků.

Cedule s přeškrtnutou cigaretou nyní vykazují kuřáky pryč z uzavřeného areálu, ne každý ovšem nařízení dodržuje.

„Bojím se samozřejmě pokuty. Jsem student, co má málo peněz, ale co se dá dělat. Zapálím si,“ vysvětluje vysokoškolák, který pokuřoval v prostoru kampusu během druhého dne platnosti zákona.

O účinnosti zákona si myslí své: „Rozhodně to není vhodné v areálech vysokých škol. Když má člověk nervy, rád si před zkouškami zapálí. Chápu to v restauracích, kde se jí. V hospodách, kam se chodí jen na pivo, by to zakázané být nemělo.“

Vedení univerzity zatím v reakci na nový zákon informovalo o zákazu kouření všechny zaměstnance i studenty. „Zákon se vztahuje primárně na kuřáky a není úkolem školy, aby si najala policii na to, aby sledovala dodržování zákonů. Jde nám o to, aby v areálu byly dobré mezilidské vztahy a fungovala pravidla, která mají platit pro všechny,“ řekl iDNES.cz mluvčí školy Josef Beránek.

O zákazu tak věděla i další studentka, která si zapálila cigaretu před aulou ČZU. „Vůbec jsem si to ale neuvědomila, protože to platí nově. Když na to nezapomenu, tak půjdu příště až ven před areál školy. Zvyknu a nezblázním se z toho,“ řekla.

Podle ní bude zákaz působit spoustě lidí problémy. „Areál je velký a hodně lidí s tím bude mít problém chodit tak daleko. V létě to nevadí, v zimě to bude horší. Takhle venku by se mohly udělat alespoň nějaké kuřácké koutky, kde by to bylo nějak ohraničené,“ dodala. Její slova podtrhuje několik jejích spolužáků, kteří s cigaretou posedávají na lavičkách anebo si zapalují po cestě na přednášku.

Většina vysokých škol vyčkává a razantní opatření nechystá

Na univerzitě v v Pardubicích je situace odlišná. Jejím kampusem prochází chodníky, cyklostezky a ulice a je tedy veřejným prostorem. „Razantní opatření jsme v této chvíli v souvislosti s protikuřáckým zákonem nečinili. Máme čas, kdy budeme vytipovávat některá místa, kde je možné, že s novým akademickým rokem budou nějaká omezení,“ připustila mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová. Nekuřácké jsou v Pardubicích jen budovy a prostory univerzity.

S vylepováním zákazů či symbolů přeškrtnuté cigarety nepočítají ani na Masarykově univerzitě v Brně, která disponuje kampusem Bohunice. „Vycházíme z toho, že se zákony respektují všude a tedy i v prostředí univerzity a v jejích prostorách. Studují u nás dospělí lidé, kteří jsou zodpovědní za své chování. Předpokládáme, že spolu se zaměstnanci budou respektovat stávající platnou legislativu,“ prohlásila mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

K omezování nepřistoupila Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Na univerzitě v Ústí nad Labem je zakázáno kouření v objektech školy. Žádná jiná opatření nebyla přijata,“ řekla mluvčí Jana Šiková.

Ani České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze nebude kvůli zákonu přijímat zvláštní opatření. Škola má veškeré prostory nekuřácké. „Studenti i zaměstnanci jsou na tuto skutečnost upozorňováni a mají ji zažitou, ke kouření používají volná prostranství v okolí budov,“ řekla mluvčí Andrea Vondráková.

Univerzita Karlova pak v případě areálu Carolina na Ovocném trhu a v ulici Celetná v Praze vychází z dva roky starého opatření kvestorky, kterým se tam zakázalo kouření.

Zákaz kouření nyní platí ve všech restauračních zařízení bez výjimky, tedy i v kavárnách a barech. Nevztahuje se na vodní dýmky. Zároveň platí úplný zákaz kouření ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol, tedy i vysokých škol. Užívání elektronických cigaret na veřejných prostranstvích v okolí škol bude moci omezit obec pomocí obecně závazné vyhlášky (více čtěte zde).