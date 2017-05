Dočasná stavba či klub. Hospody hledají triky, jak obelstít zákaz kouření

Provozovatelé podle MF DNES zkoušejí minimálně pět triků, jak se zákonu vyhnout. Pravděpodobně nejrozšířenějším fíglem je změna restaurace na soukromý kuřácký klub, který se začal praktikovat už v souvislosti se zaváděním EET. Podle zastánců tohoto nápadu bude situace stejná, jako kdyby hosté kouřili například u někoho doma.

Takovou možnost ale odmítá jak ministerstvo zdravotnictví, tak oslovení právníci. „Myslím, že u stravovací provozovny vůbec nezáleží na tom, jestli je to veřejně přístupné místo, nebo není. Může to být rezervováno pro uzavřenou společnost, může být po zavírací době, ale stejně zákon platit bude,“ řekl deníku právník Tomáš Kindl, který se protikuřáckým zákonem zabývá.

Jiné podniky sázejí na přechodnou tříměsíční dobu hájení. Host, který si v restauraci či baru zapálí, může už ve středu dostat pokutu až 5 000 korun. Někteří hospodští ale míní, že jich se zatím postih netýká. Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové bude záležet na uvážení konkrétního úřadu, který povede přestupkové řízení.



Někteří provozovatelé se také chtějí hájit tvrzením, že si hosta se zapálenou cigaretou nevšimli. Podle Arnoštové opět rozhodne konkrétní situace, přestupkové řízení a přísnost úředníka.

Ivan Rada z advokátní kanceláře Rada & partner k tomu dodává, že podnikatel je povinen vynaložit „veškeré úsilí“ k zabránění porušení zákona. „Obsluha by měla kontrolovat prostor v rozumných intervalech. Na druhou stranu, sledovat třeba, jestli si host nezapálil tajně na toaletě, to už by asi překračovalo rozumnou míru,“ míní Rada.

Zákonu se údajně lze na omezenou dobu vyhnout i prohlášením restaurace za dočasnou stavbu. „Legálně se může kouřit v dočasných stavbách, i pokud jsou zastřešené. Tímhle způsobem se dá dosáhnout, aby se v hospodě kouřilo,“ vysvětluje právník Kindl.

S další variantou přišel před časem poslanec opoziční ODS Marek Benda, podle kterého zákaz neplatí tam, kde se nevaří (více čtěte zde). Ministerstvo však už dříve tento výklad odmítlo. „Jde o celoplošný zákaz, který platí pro všechna restaurační zařízení, i když se v nich jídlo nepodává,“ uvádí k tomu Daniela Bušková z Městské policie v Liberci.

Zákon zakazuje kouření kromě restaurací, hospod a barů i na zastávkách veřejné dopravy či v zařízeních pro kulturní akce. V březnu jej skupina senátorů poslala k Ústavnímu soudu (více o ústavní stížnosti čtěte zde).