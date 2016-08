Praktici vyhlásili ohrožení primární péče, na protest uzavřou ordinace

Poslanci chtějí navíc praktickům zákonem uložit služby v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) označil hrozby pro pacienty ze strany lékařů za nezodpovědné, kritiku plánovaných služeb odmítl.

Plán na povinné služby odmítají také dětští praktici, ambulantní specialisté a lékařská komora. Podle Šmatláka mají povinné služby soukromých lékařů v nemocnicích pod záminkou postgraduálního vzdělávání řešit nedostatek lékařů v krajských zařízeních a „nahnat je tam na povinnou robotu“. Řešením by přitom podle praktiků bylo omezit počet nemocnic a přesunout více péče do ambulancí.

Podle předsedkyně Purkyňovy odborné společnosti praktických dětských lékařů Aleny Šebkové hrozí, že kvůli povinným směnám v nemocnicích nebudou lékaři dostupní pro své malé pacienty. „Mohlo by se tak snadno stát, že budete-li potřebovat dětského lékaře, v ordinaci ho nezastihnete,“ varovala s odkazem na petici na podporu pediatrů s podpisy 105 000 rodičů.

„Pokud by návrh byl schválen, mohlo by ministerstvo nařizovat soukromým lékařům, aby vypomáhali v nemocnicích, a to i zdarma,“ varoval prezident lékařské komory Milan Kubek, který sám také provozuje soukromou praxi. Poslanecký návrh označil za „podraz na soukromé lékaře“.

„Považuji za mimořádně nezodpovědné strašit české pacienty hesly o krachu, krizi či ohrožení zdravotnictví ve chvíli, kdy je řeč o poslaneckém návrhu, který zatím nikdo ani neprojednal, a z návrhu ministerstvo vyrozumělo, že se jedná o jednu z možností vzdělávání, kdy by ambulantní lékaři sloužili v nemocnici maximálně pouhá dvě odpoledne měsíčně, a určitě ne zdarma,“ reagoval na varování lékařů ministr zdravotnictví Němeček.

O návrhu má ve středu jednat sněmovní zdravotní výbor. Praktici dětští i dospělí, ambulantní specialisté a lékařská komora požadují jeho odmítnutí.

Praktici spojují vyhlášení stavu ohrožení primární péče a protestních akcí také s požadavkem na rozšíření svých kompetencí. Poukazují na to, že přes sliby ze strany ministerstva nebyly jejich kompetence rozšířeny a dál pro ně platí omezení pro předepisování léků. Obávají se, že zhoršující se podmínky povedou k odlivu lékařů z oboru.

„Po zrušení regulačních poplatků narostl u praktických lékařů počet vyšetřených pacientů o desítky procent, v úhradách zdravotních pojišťoven není tato skutečnost nijak zohledněna, takže tuto práci navíc dotuje lékař ze svého platu,“ uvedl Šmatlák.

Sdružení praktických lékařů žádá růst úhrad od pojišťoven pro příští rok, kde se zohlední růst ceny lékařské práce. Základní měsíční sazba za pacienta by měla stoupnout podle jejich propočtů o šest procent.