Povinná maturita z matematiky znásobí odpadlíky, varují středoškoláci

Předsedkyně ČSU Lenka Štěpánová na úterní tiskové konferenci spolu s odborníky na školství upozornila, že přestože si matematiku jako maturitní předmět studenti dosud volili dobrovolně, i tak z ní pravidelně propadala téměř čtvrtina z nich - loni 23 procent (více čtěte zde). „Procento neúspěšných maturantů z matematiky neklesá i přesto, že počty studentů, kteří si matematiku jako maturitní předmět vybírají, jsou rok od roku nižší,“ řekla.

Podle Štěpánové lze tedy s jistotou předpokládat, že po zavedení povinnosti maturovat z matematiky počet propadlíků výrazně vzroste. „Nejsme a priori proti zavedení povinné maturity z matematiky. Ale k tomu, abychom mohli zadat nějaký povinný test, je nejprve nutné připravit podmínky. Ty momentálně nejsou vyhovující. Výuka nepřipravuje studenty k tomu, aby testem prošli,“ řekla Štěpánová.

S tím souhlasí ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík. „Je potřeba změnit styl výuky. Matematika by měla naučit studenty dovednostem, které budou potřebovat v životě. A to je schopnost analýzy a logického myšlení. Současný styl výuky matematiky toto nezahrnuje,“ řekl Sáblík s tím, že myšlenku povinné maturity z matematiky obecně podporuje.

Děti mají mít možnost volby, míní senátor Růžička

Senátor Jiří Růžička, který je ředitelem pražského Gymnázia Jana Keplera, by povinnost maturovat z matematiky nepodpořil ani po zkvalitnění výuky. „Jsem přesvědčený o tom, že děti by měly mít větší volbu. Výběr maturitních předmětů by měl záviset na nich a za své rozhodnutí by měly být odpovědné,“ řekl Růžička.

Novou povinnost kritizuje i zakladatel iniciativy Maturitní data - odtajněno Oldřich Botlík. „Jsem přesvědčen že na maturitním testu z matematiky je dobře vidět, v čem státní maturita škodí. Škodí tím, že klade příliš velký důraz na aparát a ignorováním toho, co je vlastně cílem předmětu,“ řekl Botlík. V češtině je dle něj nutné v první řadě rozvíjet schopnosti žáků komunikovat, v matematice pak využívat matematické prostředky a matematické uvažování k porozumění světu lidí a přírody.

Povinnou maturitu z matematiky prosadila ministryně školství Kateřina Valachová od roku 2021 pro studenty gymnázií a od roku 2022 pak i pro studenty středních odborných škol (více čtěte zde). Dosud studenti povinně maturovali z češtiny a mohli si vybírat, zda si jako druhý povinný předmět zvolí cizí jazyk, nebo matematiku. Podle Valachové však současný systém od studentů nevyžadoval dostatečné znalosti.

Nutnost zkvalitnit výuku si ministryně uvědomuje. „O tom, jak jinak přistoupit ke vzdělávání matematiky - jak tomu, co již probíhá, tak tomu, co je připraveno a bude probíhat - budu jednat s učiteli matematiky všech stupňů. Ti samotní matematiku a její ověřování v uzlových bodech vzdělání podporují,“ uvedla již dříve Valachová.

