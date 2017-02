Poslanci přijdou o tisíce, pokud ČSSD prosadí progresivní zdanění

Poslanci většinou tvrdí, že si dopad plánovaného opatření ani sami nespočítali. MF DNES to udělala za ně. Průměrný poslanec si dnes při započtení paušálních náhrad, které jim spolu se mzdou chodí na účet, a příplatků za sněmovní funkce vydělá 123 tisíc korun měsíčně.

Aktuálně z toho musí státu odvést skoro 37 tisíc, podle plánu ČSSD by to bylo skoro 53 tisíc. Průměrný poslanec by si tak každý měsíc pohoršil přibližně o 16 tisíc. A to MF DNES nepočítá se solidární daní, která se aktuálně platí od 108 tisíc výš. Nezapočítává však ani slevy na dítě.

ČSSD je v klidu

Tím, kdo v celé Poslanecké sněmovně bere při započtení paušálních poplatků nejvíc, je její předseda Jan Hamáček z ČSSD. Ten tak zároveň patří k nejlépe vydělávajícím sociálním demokratům vůbec. Jeho hrubá mzda je více než 220 tisíc, čistá teď přes 145 tisíc.

Kdo by přišel o kolik prezidenta by zavedení progresivní daně stálo okolo 68 tisíc měsíčně

přibližně třicet tisíc by na svých výplatách přišli premiér a předseda Sněmovny

ministři by si pohoršili asi o dvacet tisíc

průměrný poslanec by přišel o něco málo přes 16 tisíc korun

„Přesně jsem to nepočítal. Neměl jsem na to čas,“ přiznal Hamáček. Sám odhadl, že měsíčně přijde o něco víc než o deset tisíc. Jenže Hamáček by při své mzdě podle výpočtového modelu ČSSD přišel skoro o 32 tisíc. „Osobně s tím problém nemám,“ zareagoval na to Hamáček.

Ostatní poslanci ČSSD by si sice zavedením progresivní daně tak hluboko do kapsy nesáhli, ale třeba ekonomický expert ČSSD Václav Votava by si pohoršil přibližně o 17 tisíc. Dělá totiž také předsedu rozpočtového výboru. Ani on by prý s nižší výplatou problém neměl.

„Jsme hlavně rádi, že se okolo toho rozpoutala taková diskuse,“ odpověděl Votava na to, když se dozvěděl, o kolik by si každý měsíc pohoršil. S jednotlivými daňovými pásmy se totiž podle něho dá hýbat. „Hlavní je pro nás zachovat ten princip daňové progrese,“ dodal.

O daňovém návrhu ČSSD debatovali v Rozstřelu straničtí experti:

VIDEO: Pícl z ČSSD: Člověk, který bere 70 tisíc, není střední třída

To exministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 by si pohoršil „jen“ asi o 15 tisíc, ale plán ČSSD se mu vůbec nelíbí právě kvůli principu daňové progrese. „Je to trestání kvalifikovaných a vzdělaných, které může vést ke snížení konkurenceschopnosti,“ říká s odkazem na dobu, než se stal ministrem a progresivní zdanění zrušil.

Prezident si pohorší nejvíc

Nejvíc ze všech politiků by však plán ČSSD zasáhl kapsu prezidenta. Ten totiž s paušálními náhradami bere přes 450 tisíc korun. Miloš Zeman však podle svého mluvčího ztrátu 68 tisíc měsíčně neřeší.

„Pan prezident je obecně pro zavedení daňové progrese, ale k předvolební kampani jednotlivých stran se vyjadřovat nebude,“ uvedl Jiří Ovčáček.