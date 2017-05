Znárodňování a zdanění nejbohatších. Labouristům unikl nástřel programu

O úniku dokumentu informuje většina britských médií. Představitelé labouristů tvrdí, že se nejedná o konečný program, ale nástin jednotlivých témat a směřování strany. Program musí nejprve projít schválením nejvyššího vedení partaje i kompletním stínovým kabinetem, píše BBC. Labouristé se v uniklém dokumentu ostře vyhraňují proti směřování Konzervativní strany premiérky Theresy Mayové.

Co Britům slibují? V případě vítězství chtějí například napumpovat dalších osm miliard liber do systému sociální péče v průběhu následujícího volebního období. Corbyn hodlá také zvýšit daně z příjmu u nejbohatší vrstvy. Peníze z takto vybraných daní mají putovat do zdravotnictví. Strana si od tohoto kroku slibuje příjem až šesti miliard liber.

Labouristé chtějí také posílit pravomoci odborů či vybudovat až sto tisíc bytových jednotek po celé Británii. V plánu je také zastropování maximálních výdajů domácností na energie na tisíc liber ročně. Labouristická vláda by také znárodnila část energetického byznysu tak, aby v každém regionu byla schopna zaručit státem kontrolované dodávky energií. Znárodnění se má týkat také britských železnic.

Corbyn reagoval i na nařčení konzervativců, že nedokáže ochránit Velkou Británii před případnými útoky ze zahraničí. V uniklém dokumentu podporuje modernizaci raketového systému Trident. Jeho nasazení však má být vždy až poslední možnou variantou. Labouristé slibují rovněž zákaz takzvaného frakování, minimální věk pro možnost volit by se měl snížit na 16 let, uvádí The Guardian.

V otázkách brexitu strana prosazuje, aby Británie z Unie vystoupila pouze v případě vyjednání jasných podmínek. Mayová naopak tvrdí, že pro Londýn „je lepší žádná dohoda, než špatná dohoda“.

Corbyn odstupovat nehodlá

Dokument je v labouristických kruzích považován za nejvíce levicový od roku 1983, kdy stranu vedl Michael Foot. Ten bojoval za jaderné odzbrojení a skepticky se tvářil také na ekonomické propojení Evropy. Labouristé mimo záznam uvádí, že Corbyn si vlastní podobu programu před stranou zřejmě obhájí. Měl by však za něj nést plnou odpovědnost v případě volebního neúspěchu.

Corbyn se však už před pár dny nechal slyšet, že i v případě volebního neúspěchu nehodlá z čela strany odstoupit. „Byl jsem zvolen lídrem této strany a lídrem této strany zůstanu,“ řekl Corbyn v rozhovoru pro zpravodajský web BuzzFeed na otázku, jak se postaví k případnému volebnímu neúspěchu.

Podle průzkumů zaostává nejsilnější opoziční strana za vládními konzervativci o 15 až 20 procentních bodů. Část labouristů z toho viní právě Corbyna, který je podle nich slabým vůdcem a dosud nedával najevo jasný postoj v otázce podoby odchodu Británie z EU, která bude ve volbách jedním z hlavních témat.

Mayová vypsala předčasné volby na 8. června proto, aby získala jasnou většinu křesel v parlamentu a měla silný mandát pro vyjednávání o odchodu z Unie, jehož „tvrdou“ variantu zaměřenou na omezení volného příchodu pracovních sil z EU do Británie prosazuje.

Podívejte se, jak vypadá kampaň Corbyna v 360stupňovém videu: