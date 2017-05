Nový premiér Francie: Boxer, který má smazat rozdíl mezi pravicí a levicí

Macron jmenováním Philippa naplnil i další slib – spolupráci s neokoukanými tvářemi. Republikán Phillipe je relativně neznámý politik, ačkoli je od roku 2010 starostou přístavního města Le Havre v Normandii a od roku 2012 poslancem Národního shromáždění.

Oba muži toho mají mnoho společného. Jsou podobně staří, pocházejí ze severní Francie, vystudovali pařížskou univerzitu Sciences Po i elitní Národní školu pro správní úředníky (ENA), kterou prošla řada úspěšných francouzských politiků i byznysmenů. Oba mají zkušenosti ze soukromého sektoru – zatímco Macron byl investičním bankéřem, Philippe působil ve francouzské jaderné skupině Areva.

A konečně, oba svou politickou kariéru zahájili členstvím v Socialistické straně, kterou ovšem poměrně záhy opustili. Philippe v roce 1994 přešel k pravicovým republikánům, jejichž myšlenky mu byly bližší, Macron loni založil své hnutí Vpřed!

V Republikánské straně patřil Philippe k dlouholetým spolupracovníkům bývalého premiéra Alaina Juppého, považovaného za vůdce umírněného křídla strany. Juppého ostatně podporoval i v prezidentské kandidatuře. Když ho však v listopadových republikánských primárkách porazil další expremiér François Fillon, připojil se Philippe k němu.

Z jeho týmu odešel letos v březnu po vypuknutí skandálu, kdy podle týdeníku Le Canard enchaîné byla Fillonova manželka placena za fiktivní práce (více čtěte zde). Vadilo mu, že ani poté Fillon svou kandidaturu neukončil.

Pragmatická volba

Navzdory všem podobnostem si však Macron Philippa jako premiéra vybral spíše kvůli vzájemným odlišnostem. Pro prosazení svých klíčových reforem potřebuje, aby jeho hnutí Republika na pochodu v červnových volbách získalo většinu křesel v parlamentu nebo aspoň dostatek křesel k vytvoření koalice. Hnutí dosud oznámilo 511 kandidátů z 577 a Macron doufá, že se mu do něj díky Philippovi podaří přetáhnout další umírněné republikány.

Podle médií navíc Philippe zapadá do snahy centristického Macrona ukončit tradiční dělení francouzské politiky na levici a pravici, respektive do hledání rovnováhy mezi oběma křídly hnutí. Agentura Reuters označila Macronovo rozhodnutí vybrat si premiéra mimo vlastní stranu za bezprecedentní v poválečné Francii. Jmenováním konzervativního premiéra si Macron rozšiřuje základnu a oslabuje odpůrce.

„Jsem muž pravice. Ale vím, že naši práci musí řídit obecné blaho,“ prohlásil Philippe v pondělí poté, co mu dosavadní socialistický premiér Bernard Cazeneuve předal funkci. „Ta situace je dostatečně unikátní na to vyzkoušet něco, co jsme ještě nikdy nezkusili,“ dodal později v televizním rozhovoru.

Jaký je Philippe? Podle francouských médií je Philippe sportovně založený, se svým trenérem prý boxuje třikrát týdně. Hovoří plynně německy, což by mohlo být užitečné při Macronových snahách přesvědčit Berlín o potřebě reformovat Evropskou unii. Jeho spolupracovníci ho označují za intelektuála, přiznávají však, že někdy působí odměřeně až arogantně. „Inteligentní, živý a občas trochu bláznivý," popsal ho jeden z nich pro agenturu AFP. Se svými kolegy prý mnohdy jedná „ostře". Asi nejkritičtěji ho popsal autor knihy o Alainovi Juppém Gael Tchakaloff, který Philippea označil za „arogantního, přehnaně sebevědomého a s ambicemi, které překračují všechny míry.

I sám Philippe se přitom k Macronovi v minulých měsících mnohdy vyjadřoval kriticky. „Jsou dva Macronové. Macron projevů – se kterým mnohdy souhlasím – a Macron činů, o kterém nemůžeme říct, že by dosáhl něčeho výrazného,“ prohlásil loni v září. Během prezidentské kampaně o Macronovi také řekl, že „nemá zodpovědnost za nic, ale slibuje všechno“. Přesto však uvedl, že se s ním – z ideologického hlediska – z devadesáti procent shoduje, uvádí deník The Local.

Boxer, který chce proměnit zákoník práce

Philippe je ženatý a má tři děti, pravidelně boxuje a napsal dvě politické fikce. Podle svých slov se rozhodl přijmout funkci premiéra po pondělním obědě s Macronem. Složení své vlády měl původně oznámit v úterý večer, spolu s prezidentem jej ale odložili až na středu odpoledne. Podle oznámení Elysejského paláce potřebuje Macron více času na prověření důvěryhodnosti členů kabinetu.

Prověrky se týkají majetkové situace budoucích ministrů, zejména otázky, zda se u nich v minulosti nevyskytly problémy s placením daní či zda nejsou v konfliktu zájmů, upřesnila prezidentská kancelář. Podle ní tak Macron činí v souladu se závazkem obnovení mravnosti v politice.

Philippe v pondělí večer v televizi řekl, že bude usilovat o vytvoření takové vlády, která bude mít oporu „pokrokové většiny v parlamentu“. Otázkou ovšem je, zda se ji podaří v červnových parlamentních volbách nastolit.

Jako jednu z priorit své vlády nový premiér označil také výraznou proměnu zákoníku práce, který je podle něj příliš těžkopádný a zaměstnance už dostatečně nechrání. Philippe připomněl, že země má příliš velkou nezaměstnanost, kterou se nedaří srazit pod deset procent.