Na horách hrozí „bílá tma“. Čekejte přívaly sněhu, varují meteorologové

Sněžit podle meteorologů začne na celém území České republiky v průběhu úterního večera. „Maximální výška sněhové pokrývky za toto období se bude v nižších polohách pohybovat do sedmi centimetrů převážně mokrého sněhu, ve vyšších polohách při celodenním mrazu napadne pět až dvacet centimetrů prachového sněhu,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav ve výstraze.

Na horách se pak lidé musí připravit na ještě větší nadílku. „Na horách očekáváme sněhovou kalamitní situaci. Ve sněhových bouřích se vyskytnou náhlé poryvy větru, náhlý pokles dohlednosti (bílá tma), tvorba nové sněhové pokrývky a sněhových jazyků, jízda může být velmi obtížná a nebezpečná,“ varují v závěru své výstrahy. Sněžit zde bude trvale a vydatně, napadne dvacet až padesát centimetrů nového prachového sněhu, v Jizerských horách, Krkonoších a Orlických horách připadne místy i přes půl metru za dva dny.

V polohách nad 800 metrů nad mořem rovněž platí vysoký stupeň nebezpečí pro závěje. V nižších polohách pod 400 metry nad mořem pak následkem smíšených či dešťových srážek a odtávání hrozí ve středu večer a v noci na čtvrtek tvorba zmrazek či náledí. Přispěje k tomu i očekávaný silný vítr.

„Nejsilnější vítr předpokládáme od úterního večera do středy dopoledne, kdy budou nárazy dosahovat v nižších polohách hodnot kolem 70 km/h, na horách kolem 110 km/h. Vítr zmírní během čtvrtka,“ uvádějí meteorologové.

Pro zmírnění následků radí nezapomenout na zimní výbavu a při cestách do hor na sněhové řetězy, ideálně mít ve voze i teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů a občerstvení. Na horách by měli lidé omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.