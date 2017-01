Oslepnutí a jizvy. Soud řeší, co by s tělem udělal Molotovův koktejl

Martin Ignačák a Petr Sova jsou obžalovaní z přípravy teroristického útoku na vlak. Spolu s nimi čelí obžalobě i tři mladé ženy. Podle obžaloby připravili Sova s Ignačákem takzvané Molotovovy koktejly, konkrétně lahve naplněné směsí benzinu a oleje, a uschovali je pro další použití. Některé lahve měly být podle vyšetřovatelů použity proti policistům při vyklízení squatu na Cibulce.

Právě k následkům takového útoku na policisty se při pondělním jednání vyjadřoval předvolaný znalec, lékař Jiří Hladík. Soudu podrobně popsal, jaká zranění by člověku způsobil hořící benzin. Vycházel přitom z vyšetřovacího pokusu Kriminalistického ústavu, při kterém byla použita figurína oblečená do uniformy.

„U odkrytého těla by to šlo velmi rychle. Odkryté části třetí stupeň, u boltců a nosu čtvrtý, okamžitá ztráta zraku,“ konstatoval znalec. I u oblečeného člověka by podle něj následky vedly k vážnému poškození zdraví s dlouhodobými následky a celoživotními jizvami. Hluboké popáleniny s možným zuhelnatěním by podle znalce mohly být na různých částech těla.

Závěry znalce rozporovali někteří advokáti. „Znalec vycházel z vyšetřovacího pokusu, který nebyl proveden v souladu se zákonem. Obhajoba nebyla přizvána k pokusu,“ uvedl obhájce Sovy Pavel Uhl.

Obžalovaní připravili Molotovovy koktejly v roce 2014. Sova s Ignačákem tvrdí, že to bylo po policejní provokaci, a že neměli úmysl je použít. V té době ve skupině anarchistů kolem Sovy působili dva policejní agenti, známí pouze jako Petr a Robert. Podle obžalovaných to byli oni, kdo nabádal k přípravě násilných akcí. Sova i další z obžalovaných, Radka Pavlovská, již dříve uvedli, že Petra s Robertem od počátku podezírali, že jsou napojení na policii, a nedůvěřovali jim proto na sto procent.

Byla to akce policejních agentů, tvrdí obhajoba

Míchání výbušných směsí i jejich zkoušku v lomu obžalovaní přiznali, byla to ale podle nich akce iniciovaná policejními agenty, kteří prý zajistili nákup surovin a lahve také při zkoušce sami házeli. Část vyrobených Molotovových koktejlů měla být podle obžaloby použitá při útoku na nákladní vlak u tunelu mezi Velkou a Malou Chuchlí. Několik lahví podle vyšetřovatelů obžalovaní zakopali poblíž squatu na Cibulce v Praze pro pozdější využití proti policistům.

Obžalovaným mužům hrozí 12 až 20 let vězení, případně i doživotí. Spolu s nimi jsou obžalované i Radka Pavlovská, Alexandra Ščambová a Katarína Zezulová, které podle vyšetřovatelů o trestné činnosti věděly a nenahlásily ji, popřípadě jí i napomáhaly. Jedna z nich například při manipulaci se zkušebními zápalnými lahvemi hlídala v okolí. Sama tvrdí, že pouze venčila psa a o počínání spoluobžalovaných nevěděla.

Policisté případ vyšetřovali více než rok. Martin Ignačák strávil ve vazbě 16 měsíců. Stěžoval si mimo jiné na to, že ve vězení nemá možnost veganské stravy, přestože vězeňská služba její podávání na svých stránkách uváděla. Ignačáka se nakonec zastal Ústavní soud (více zde), který zjistil, že Vrchní soud v Praze mu prodlužoval vazbu i poté, co obava z jeho útěku či skrývání již nebyla reálná.