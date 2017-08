Princ Philip odchází do důchodu, britský deník ho rovnou pohřbil

Místo penze smrt Britský The Daily Telegraph ve středu zveřejnil neúplný článek o tom, že princ Philip zemřel. Nepravdivá zpráva byla z webu později stažena. "Hluboce se omlouváme za chybu, kterou jsme dnes ráno udělali, okamžitě byla odstraněna. Budeme pečlivěji dohlížet na náš publikační proces," uvedl mluvčí The Telegraph. V omylem zveřejněném textu také před jeho stornováním stálo, že na pohřeb by mělo být pozváno na 800 truchlících, včetně příslušníků vojenských jednotek, charitativních organizací, jichž byl princ Philip patronem, a také lidí spjatých s udělováním Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Zatím není známo, zda na zprávu o svém úmrtí nějak reagoval samotný princ. Vzhledem k jeho proslulému smyslu pro humor se však nedá očekávat, že by ho příliš rozesmutněla.