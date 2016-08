PŘÍMÝ PŘENOS: Lidé dovádějí na obří skluzavce. Vyrostla na silnici v Příbrami

Skluzavka vede od venkovního bazénu, který je součástí místního aquaparku, z kopce dolů až k Příbramskému potoku. „Jedná se o nejdelší skluzavku svého druhu v České republice,“ zve na svých stránkách společnost Slide Czech, která atrakci připravila.

Minimální věk návštěvníka skluzavky je šest let, děti do deseti let musí být v doprovodu rodičů a děti do patnácti let potřebují písemný souhlas. Doporučeny jsou plavky a případně nafukovací kruhy a matrace, na kterých se skluzavka dá sjet.

Česko zažívá možná poslední tropický víkend. V pondělí podle meteorologů dorazí studená fronta (více čtěte zde).