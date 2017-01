PŘÍMÝ PŘENOS: Poslanci pokračují v jednání o lex Babiš

K přehlasování prezidenta potřebuje Sněmovna 101 hlasů. V úterý před začátkem schůze avizovali hlasování proti vetu poslanci ČSSD, TOP 09 i Úsvitu (více o průběhu úterního jednání čtěte zde).



Novela by dopadla zejména na ministra financí Andreje Babiše. Předseda hnutí ANO už ohlásil, že se plánuje zbavit akcií skupiny Agrofert, kterou nyní vlastní. Panuje přesvědčení, že tak učiní skrze svěřenecký fond. Liteře zákona by tím vyhověl, vliv na fungování holdingu by však neztratil.

Firmy ministrů podle novely zákona o střetu zájmů, kterou schválili poslanci na konci listopadu, nemají dostávat veřejné zakázky, investiční pobídky a nenárokové dotace. Zákon také členům vlády zakáže vlastnit média (více o schválení čtěte zde). Převedením do fondu, o němž jako o řešení situace dříve sám Babiš několikrát mluvil, by se Agrofert těmto omezením vyhnul.