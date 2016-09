V Praze korunují Karla IV., sledujte rekonstrukci obřadu

Program slavností k výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského má co nejvěrněji připomenout to, jak vypadala korunovace otce vlasti v roce 1347. Program připravili historici z Ústavu dějin křesťanského umění a odborníci z Ústavu dějin umění Akademie věd.

Celkovou atmosféru obřadu doplňují kejklíři, rytířský turnaj a dobové oděvy. Ty do detailu odpovídají dobovým předlohám, protože je historici nechali zhotovit na základě popisu v historických pramenech a dochovaných reáliích.

Podobu samotného obřadu pak vypracovali podle rukopisu Řád korunovace českého krále, který pro svou vlastní korunovaci nechal sepsat sám Karel IV. Za místo byla zvolena svatovítská katedrála, tehdejší Spytihněvova bazilika svatého Víta. Právě v ní byl totiž korunován za českého krále.

Po korunovaci bude následovat průvod Karla IV. a Blanky z Valois z Hradčan do Rytířské ulice. Na Staroměstském náměstí pak budou oslavy pokračovat vystoupením dvorních kejklířů a hudebníků i velkým rytířským turnajem na koních.

Podívejte se na příběh katedrály, kde rekonstrukce korunovace probíhá: