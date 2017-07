Přímý přenos jednání o vládě je dobrá myšlenka

Například není jisté, že si každá domácnost ten přenos pustí, a ovládat televizní přijímače z Lidového domu není zatím možné.

V domácnostech také nemusí hned poznat, že jde o politické jednání v ČR. Mohou si myslet, že je to bůhvíjaké pokračování patagonské telenovely o boháčovi, který o všechno přišel a už předtím nic neměl.

Ale i ten, kdo ještě rozpozná tváře Topolánka a Paroubka, mohl by to vypnout. Možná by pomohlo jednání politiků zhudebnit. Zpívající politici by zabrali. Podcenit se nesmí ani kostým.

Krajky, rohy, ocas čerta, což se maďarsky řekne az ördek fasat. Topolánek by mohl tancovat na žhavém uhlí, proskakovat ohněm, plivat na Paroubka síru.

Paroubek by přiléval olej a sypal sůl do ran. To by přitáhlo uvadlou pozornost. Vzhledem k dětem by se přenos měl umístit až k půlnoci, ale to by jej zas neviděli časní spáči.

Paroubek si jen tak něco plácne a hned je z toho hromada problémů.