Zadání testů přijímaček veřejně neukazujte, mohli byste skončit u soudu

Kdyby se jeho příspěvek po sociální síti rozšířil a přečetlo si ho větší množství lidí (kolik přesně, to není jasné), mohli by mu na dveře zaklepat právníci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Kvůli porušení autorských práv.

Ještě před rokem přitom zveřejnění přijímacích testů nikdo neřešil, i když jednotné testy připravené v Cermatu používaly stovky středních škol po celé České republice.

Když dva chtějí totéž

Začalo to jen pár dní po tom, co letošní přijímačky odstartovaly. Třináctého dubna, den po prvním termínu, se na webu iniciativy Maturitní data – odtajněno objevilo zadání testů pro čtyřleté obory. Cermat vzápětí zaměstnal právníky. Nechal je vypracovat právní analýzu, podle které je zadání testů autorským dílem. A proto ho nemůže nikdo šířit, aniž by k tomu měl jeho svolení.

Oldřich Botlík, zakladatel Maturitní data – odtajněno, tím vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím Cermatu, že všechny testy použité při přijímačkách zveřejní až po 12. květnu, tedy datu náhradního termínu.

Přihlášky si děti mohou podat na dvě různé školy, kde dělají dva různé testy. Oba dodává Cermat a také je vyhodnocuje. Do výsledků přijímacích zkoušek se poprvé počítá jen ten, který se dítěti povedl lépe.

Proto chtěl Cermat zadání už použitých testů držet „pod pokličkou“, aby děti, které ke zkouškám půjdou později, nebyly zvýhodněny tím, že se seznámí s jejich letošní podobou. Obával se, že by se rodiče dětí mohli odvolávat na neregulérnost.

Jenže podle Oldřicha Botlíka bylo toto rozhodnutí od začátku v rozporu se zákonem, který vyžaduje, aby zadání bylo zveřejněno okamžitě. „Cermat si nemůže datum zveřejnění určovat sám,“ říká k tomu.

Podle něj je k části dětí naopak nespravedlivé právě rozhodnutí testy okamžitě nezveřejnit. Představa, že se je podaří utajit, je podle něj iluzorní. I s ohledem na to, kolik lidí k nim má přístup. Znevýhodněny tak budou děti rodičů, kteří si zadání testů naopak sehnat nedokážou.

Týden po prvním termínu Cermat hrozil, že proti Botlíkovi podnikne odpovídající právní kroky. „O jejich konkrétní podobě rozhodneme po schůzce s paní ministryní,“ říkal tehdy ředitel Cermatu Zíka. Výsledkem schůzky nebyl plán právní bitvy, ale okamžité spuštění webu, ze kterého si rodiče mohou testy i správné odpovědi po zadání příjmení a rodného čísla dítěte stáhnout.

Hrozí postih. Nebo také ne

Od 26. dubna, kdy byla tato služba spuštěna, tak má k zadání testů přístup zhruba 80 tisíc rodin. Nárok na to měly i předtím, stačilo požádat školu. Všech by se teoreticky mohl týkat důsledek sporu mezi iniciativou a Cermatem.

Ten totiž stejně jako u Botlíka trvá na tom, že pokud nechtějí porušit zákon, musí si dát pozor, jak s testy budou zacházet. Upozorňuje na to i pár dní starý dokument, který visí na webu Cermatu. Opakuje, že pokud budou testy šířit dál, poruší tím autorská práva.

Na otázku MF DNES, v jakých případech Cermat zasáhne a jakým způsobem – například zda bude považovat za zásah do svých práv, když rodič zveřejní celý test nebo jeho část na sociální sítí – Cermat odpověď nemá. Co ještě v pořádku je a co už ne, o tom se chce rozhodovat případ od případu.

„Je rozdíl mezi zveřejněním a zveřejněním. Tedy mezi tím, když pošlete test několika svým známým, nebo ho pověsíte na svůj Facebook, a když ho veřejně vyvěsíte na stránku, kam chodí několik set či tisíc ‚cizích‘ lidí,“ říká tiskový mluvčí Cermatu Jan Pohanka. Co by nastalo dál, o tom by se teprve museli dohodnout s právníky.

Zda se hádkou o to, kdy mají být zveřejněna zadání testů, budou zabývat právníci, zatím není jasné. Podle Jiřího Zíky je v tuto chvíli Cermat příliš zaměstnaný maturitami a spor s Botlíkem je tak zatím u ledu.

Teprve soud by přitom mohl rozhodnout, kdo z nich má pravdu. Musel by například posoudit, zda zadání testů vůbec autorským právem chránit lze.

Precedens neexistuje. „Neuvědomuji si, že by se v poslední době někdo podobným problémem zabýval,“ říká Irena Holcová, odbornice na autorské právo z pražské právnické fakulty.

Otázka také je, zda by Cermat soudními spory o porušení autorského práva nespustil lavinu stížností těch, kdo se na školu nedostali. Kvůli neregulérnosti přijímaček.

V takových případech by správní soudy zajímalo to, co je opravdu důležité, tedy zda zveřejnění testů mělo reálný dopad. „Opodstatněnost námitek, že byli zvýhodněni uchazeči v náhradním termínu, by záležela na objektivním posouzení, zda ke zvýhodnění zveřejněním testů mohlo dojít,“ říká Lukáš Rothanzl z advokátní kanceláře KVB.

Měl by hrozit postih za zveřejnění zadání testů přijímaček dříve, než by zkoušky absolvovali všichni žáci?