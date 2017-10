Křivých obvinění ze zneužívání dětí přibývá. Trpí tím rodiče i děti

Roman Konečný pracuje pro rádio Svobodná Evropa a je otcem dvou dětí. V roce 2013 byl obviněn ze sexuálního zneužití jeho dcery, v té době tříleté. „K mému obvinění došlo po velké rodinné hádce, kdy se se mnou manželka po dvacetiletém vztahu odmítla vrátit z prázdninového pobytu u tchyně zpět do našeho trvalého bydliště v Praze,“ vypráví dnes Konečný. Odjel tedy sám a šel druhý den do zaměstnání.

Tam pro něj ale ráno přijela policie a zatkla ho přímo před zraky jeho spolupracovníků. Na krajském ředitelství mu bylo následně sděleno obvinění a byl převezen do cely předběžného zadržení.

„Pro mě to bylo obrovské překvapení, nedokázal jsem pochopit, co se stalo,“ říká s odstupem času Konečný. Po 48 hodinách na něj byla soudem uvalena vyšetřovací vazba. Musel se podrobit psychologickému a sexuologickému vyšetření a dalším výslechům na policii. Stejným procesem, a navíc i gynekologickým vyšetřením, prošla také jeho dcera.

Věc se dostala až k Městskému soudu v Praze. K zatčení Konečného došlo na konci srpna 2013, hlavní soudní líčení se odehrálo v prosinci stejného roku. „Tam proběhlo pouze jedno stání, kde jsem byl zproštěn všech obvinění. Odůvodnění bylo takové, že se nade vší pochybnost prokázalo, že se uvedené skutky nikdy nestaly,“ vysvětlil Konečný a dodává, že se všichni zúčastnění, včetně státního zástupce, na místě vzdali možnosti odvolání.

„Pro mě to byla obrovská satisfakce, myslel jsem si, že se od té doby všechno obrátí a bude se řešit, proč takto mluvila, a kde jsou důvody toho obvinění,“ říká Konečný.

Konečný kvůli nepravdivému obvinění podal v roce 2015 na ženu trestní oznámení. Policie ale případ po měsíci odložila. „Z důvodu, že nebyl spatřen zlý úmysl a snaha poškodit moji osobu,“ vysvětluje Konečný. Na závěry policie si stěžoval až na Nejvyšším státním zastupitelství, které ale rozhodnutí policistů potvrdilo. „Nikdo z účastníků nebyl ve věci nikdy vyslechnut, policie pouze půl roku pracovala s trestním spisem a spisem z opatrovnického soudu,“ dodává Konečný.



U opatrovnického soudu také žádal o svěření dětí do střídavé péče. Navrhoval, že se u nich budou s matkou pravidelně střídat v místě jejich posledního bydliště. Na to ale soud nepřistoupil, stejně tak jako na jeho další návrhy, a děti byly po třech letech soudních sporů svěřeny do výhradní péče matky.

To je jen jeden z příběhů, které zazněly na nedávné odborné konferenci na téma křivého obvinění ze sexuálního obtěžování dětí.



Každým rokem případů přibývá

Proč rovnou konference? Podobných případů totiž v poslední době podle odborníků rychle přibývá. Kolik jich ve skutečnosti je, je ale těžké ověřit.

Shrnující údaje by mělo mít ministerstvo spravedlnosti, to ale ve své statistice odsouzené osoby za křivé obvinění ze sexuálního zneužívání dětí nerozlišuje od odsouzených za křivé obvinění z jiných trestných činů. Jedinou dostupnou informací zůstává, že celkem bylo loni v Česku za křivé obvinění z trestného činu odsouzeno 134 lidí, z toho 47 žen.

Křivé obvinění je tak podle ministerstva v procentuálním zastoupení žen v pořadí třináctým trestným činem. „Ženy tvoří více jak třetinu odsouzených, přitom v ostatní trestné činnosti je to jen okolo patnácti procent,“ uvedl Martin Mičkal z ministerstva spravedlnosti. Do této statistiky se ženy zapsaly tak výrazně proto, že křivá obvinění ze sexuálního zneužívání dětí podle odborníků přicházejí v naprosté většině případů ze strany matek.

Trochu přesnější údaje o tom, jak se situace v průběhu let mění, má pražská police. V roce 2015 totiž krajské ředitelství řešilo pět případů křivého obvinění ze zneužívání dětí, o rok později už deset, a letos jich má zatím potvrzených osm a téměř jistě další přibydou.

Jak je ale na případu pana Konečného vidět, ne všichni, kdo ze zneužívání svého partnera nepravdivě nařknou, skončí před soudem.

Hlavním důvodem je nutnost oddělovat účelová a falešná oznámení. Tedy prokázat, že člověk, který obvinění vznesl, to udělal se zlým úmyslem, a ne pouze ze strachu o potomka. A to bývá podle policistů velice obtížné.

Například v dalším případě, který na konferenci zazněl. Šéfka organizace na pomoc obětem Bílý kruh bezpečí Petra Vitoušová řekla, že se na ně nedávno obrátil čtyřicátník, který byl ze sexuálního zneužívání své dcery obviněn už třikrát.

Poprvé po rozvodu, když bylo jeho dceři rok a půl, a naposledy když jí bylo šest let. Dnes je dívka osmiletá. Obvinění vůči otci byla prověřena a stejně jako v případě pana Konečného bylo prokázáno, že se ničeho nedopustil. Stejné jako v předcházejícím případě to ale bylo i s trestním oznámením, které muž následně na svou bývalou manželku podal. I to policie odložila. „Přitom po druhém obvinění se oznamovatelka psychologovi přiznala, že si jej vymyslela účelově,“ říká Vitoušová.

Křivě obvinění otci upadají do depresí

Křivé obvinění má přitom na neprávem nařčeného člověka často devastující vliv. „Je to psychicky velmi náročná zkušenost, po dobu tří let jsem musel využívat služby psychoterapeuta. Bylo i období, kdy jsem musel užívat antidepresiva,“ řekl Konečný. Nejhorší je podle něj stesk po dětech a fakt, že člověk nemá nikde zastání. Doprovází to podle něj i značná stigmatizace ve společnosti. „A neustálé vysvětlování přátelům, co se vlastně dělo,“ dodal.

Muž, o kterém hovořila Vitoušová, původně bohatý a úspěšný podnikatel, přišel o bydlení, práci, a nakonec i o kontakt s dcerou. „Dobrovolně se vzdal kontaktu. Neunese riziko, že by se to stalo znovu. Ztratil ale především lidskou důstojnost, kterou mu nikdo nevrátí,“ řekla Vitoušová.

Podle Konečného není dobré, že jeho případ byl takto uzavřen a nebyl dořešen. „Je to ostatně vidět i dnes. Bývalá manželka se mnou neustále jedná z pozice síly, cítí se beztrestná, neustále dochází při předávání dětí k napadání mojí osoby i mojí rodiny. Pravidelně k předávání dětí jezdí policie,“ dodává Konečný.

„Tak dlouho tahají děti po doktorech, než získají, co chtějí“

První, kdo pojme podezření, že jde o křivé nařčení, bývají podle Petry Hermanové, vedoucí Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Praha-západ, sociální pracovníci. Často totiž přímo před sebou vidí, jak se konflikt mezi rodiči vyvíjí a vede až ke křivému nařčení.

„Už známe ten scénář. Začíná to tím, že si jeden z rodičů ukousl svačinu, kterou dal dítěti ten druhý. Pokračuje to nevhodným oblékáním. Pak už se ale přitvrzuje a jsme u psychického nátlaku, ve chvíli, kdy dítě přijde od jednoho rodiče rozhozeno. Velice často dojde i na obvinění z alkoholismu, do té doby naprosto nezjištěného a nepozorovaného. A pak přichází ta úplná pecka - a to je obvinění ze sexuálního zneužití,“ říká Hermanová.

Sociální pracovníci jsou podle ní schopni rozpoznat, že jde pouze o výmysl a účinnou zbraň rodiče ve sporu o dítě, ale stejně jako policisté, nemohou riskovat a k obvinění musí přistupovat, jako kdyby bylo pravdivé. Přesto se v případech, kdy mají podezření, že se ke křivému obvinění teprve schyluje, snaží ženám tento krok rozmluvit.

„Přibližně za rok a půl jsme měli dva případy, kdy se sexuální zneužívání potvrdilo a aktuálně máme dva podané podněty s podezřením na sexuální zneužívání, u kterých nevíme, jak to dopadne. A přibližně tak v patnácti až třiceti případech jsme ve stádiu toho, kdy sociální pracovník zná ten konstrukt, ví k čemu to spěje, ale snažíme se to brzdit, aby ke křivému obvinění nedošlo,“ dodává Hermanová.

Někteří rodiče jsou ale neúprosní. To potvrdil i soudní znalec a sexuolog Jaroslav Zvěřina. „Jedna žena opakovaně obviňuje otce z toho, že dráždí na přirození asi dvouletou holčičku. Po každé návštěvě u otce ji vodí k dětskému gynekologovi, který na ní samozřejmě nic nenajde. Matka je s tím nespokojená a prodlužuje trestní stíhání dalšími a dalšími stížnostmi,“ řekl.

Podle Zvěřiny žena za rok navštívila se svou dcerkou gynekologické vyšetření sedmatřicetkrát. „Můžeme se jenom domnívat, jak moc tím trpí ta holčička,“ dodal Zvěřina.

To potvrzuje i kriminalista Jan Machuta. „Oznamovatelem je většinou matka, jež s dítětem absolvuje řadu různých vyšetření, aby doložila svoje tvrzení. Čeká jen na to, až některý specialista vyplodí zprávu vyhovující matce. O tom, že dítě bylo takto opakovaně zkoumáno, se často dozvídáme až v průběhu našeho vyšetřování,“ dodal Machuta.

Obvinění otcové se mají kvůli dětem podrobit omezením

Na problematiku vyjádřila svůj názor i soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Monika Kymlová. Podle ní si rodiče vůbec neuvědomují, jak křivým obviněním partnera ubližují dítěti a chápou ho jen jako součást taktiky, jak ho získat do vlastní péče.

Situaci podle ní ale nepomáhají ani neprávem obvinění partneři tím, že podávají odvolání, nespolupracují, odmítají asistované styky s dítětem, či placení výživného. „Zapomínají na to, že právě spoluprací se soudem mohou vyjít rychleji najevo závažné skutečnosti a důkazy,“ říká Kymlová, která si myslí, že by se takový rodič měl v zájmu svého dítěte omezujícím opatřením podrobit.

„Jsem přesvědčena, že skutečně milující rodič podstoupí riziko omezení jeho kontaktu s dítětem na omezenou dobu a napomůže soudu získat relevantní důkazy i s vědomím toho, že tím vzniká riziko narušení jeho vztahu s dítětem,“ dodává soudkyně.

Kromě křivých nařčení v Čechách totiž bohužel dochází i ke skutečnému sexuálnímu zneužívání dětí a soudy i policie musí z logiky věci dočasně odsunout do pozadí práva jednoho z rodičů, aby neriskovali ohrožení dítěte.