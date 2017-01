Naději nám v temnotě dodával zpěv, popisuje přeživší 42 hodin pod lavinou

Lavina srovnala část hotelu se zemí ve středu po 17. hodině. Mnoho hostů v té době čekalo v přízemí. Chtěli hotel opustit poté, co střední Itálii zasáhlo zemětřesení o síle vyšší než pět stupňů (psali jsme zde). „Kvůli zemětřesení jsme se rozhodli odejít. Především jsem byla přesvědčená, že ten hlavní úder ještě přijde. Zkrátka jsem se bála,“ vypráví dívka italskému listu Corriere della Sera.

Giorgia Galassiová je studentkou, její snoubenec vlastní pizzerii. „Asi v 17:40 jsme seděli u recepce v proutěném křesle před krbem, pili čaj a čekali na nějakou zprávu o tom, kdy a jak opustíme hotel. Najednou se začalo všechno rozpadat. Vůbec jsem to nechápala. Když jsme se vzpamatovali, leželi jsme na zemi s modřinami,“ líčí hrůzostrašný zážitek Giorgia. Sílu laviny záchranáři srovnali s nárazem 4 000 plně naložených nákladních automobilů.

Když se Giorgia rozhlédla, zjistila, že lavina proměnila hotel ve sněhový dóm se čtyřmi jeskyněmi. Uvěznění mezi sebou mohli komunikovat, avšak z venku ani ven se žádný zvuk nedostal. Ani hlásek. „Vůbec nic jsme neslyšeli, naše hlasy se odrážely od stěn a tvořily ozvěnu,“ pokračuje ve vyprávění Giorgia. Jediným viditelným pozůstatkem interiéru hotelu byl velký krb. Lavina jej posunula o celých deset metrů.

„Měli jsme pocit, že jsme se propadli do země,“ pokračuje Giorgia . V ledovém zajetí slyšeli ženu shánějící se po snoubenci a muže z Říma, kterému trám poranil ruku a trpěl bolestmi. Ale nejvíce komunikovali s matkou, která k sobě tiskla svého osmiletého chlapce a snažila se zjistit, jestli přežila i její dcera.

„Všechny děti to snášely dobře, neslyšela jsem je vůbec plakat. Já jsem ale plakala, mnohokrát,“ popisuje tíživou situaci Giorgia. Nejvíce je však vděčná svému snoubenci. „Vůbec nepochyboval, že to přežijeme. Neustále broukal písničky, aby nás uklidnil. Byla to síla celé skupiny, která nás držela při životě,“ dodává. Zima naštěstí nebyla tak pronikavá.

Prvních pár hodin pod sněhem se uvěznění nejdříve snažili zjistit, kde se kdo vlastně nachází. Čtyři dospělí byli před pádem laviny spolu u recepce, v místnosti s krbem. Matka se svým osmiletým synem byli v jídelně, zatímco ostatní děti byly poblíž kulečníkové herny. Těm se i přes naprostou tmu podařilo najít lahve s vodou a nutelu, takže přežily 48 hodin do příchodu záchranářů.

Adrenalin nám nedovolil jíst, pili jsme sníh

„K jídlu jsme neměli nic. Nic, ale adrenalin nám žádné myšlenky na jídlo ani nedovolil. Pití jsme ale měli dost - sníh a led,“ pokračuje ve vyprávění Giorgia. Nejvíce je strašily zvuky, které vycházely zevnitř. Jakoby se měla celá stavba zhroutit.

Uvěznění se pod sněhem snažili svítit mobily, ale ty se pomalu vybily. „Nejhorší to bylo ve čtvrtek ráno, když jsem se vzbudila a nic jsem neslyšela, ani nikoho neviděla,“ popisuje Giorgia vše prostupující temnotu.

Další den se v 11 hodin dopoledne ozval mechanický zvuk a chvíli na to hlasy. „Odpověděla jsem: ‚Jmenuji se Giorgia a jsme naživu‘“, popisuje studentka svou záchranu. Netrvalo dlouho a záchranáři vyprostili první přeživší.

Po chvíli se všichni zachránění sešli v rekonvalescenční místnosti. Giorgia nešetří chválou na adresu jejich zachránců: „Všechno nám vysvětlili. Koho vytáhnou jako prvního, jak nás vyzvednou. Ani na okamžik se nezastavili, střídavě na nás mluvili. Jsou to neskuteční lidé.“

Vzduchové kapsy skýtají naději

Záchranné práce v hotelu nadále pokračují za mimořádně obtížných podmínek. Přestože záchranáři podle italských médií od soboty neslyšeli v útrobách trosek hotelu žádné hlasy, je nadále možnost, že někteří z 23 pohřešovaných lidí jsou stále naživu. Podle záchranářů se ve zřícené stavbě vytvořily vzduchové kapsy, v nichž se dá přežít. Naděje na nalezení živých ale s časem klesá, stejně jako schopnost člověka přežít v chladu delší dobu.

V pátek záchranáři vyprostili první živé, v sobotu pak další čtyři. Celkově tak vysvobodili ze sněhového zajetí devět osob. Dva lidé přežili díky tomu, že v době pádu laviny byli před hotelem.

Mezi vyproštěnými byly čtyři děti. Tři zůstaly ve zmíněné místnosti s kulečníkem, která lavinou naštěstí nebyla zasažena. Celkem záchranáři vyprostili zatím 11 živých lidí. Počet mrtvých stoupl v neděli večer po nálezu dalšího těla na šest, upozornila agentura ANSA.

V oblasti Abruzz, kde leží zasažený hotel Rigopiano, nyní prší, takže sníh těžkne, což záchrannou operaci komplikuje. Podle úřadů také hrozí další laviny. Mluvčí záchranářů Luca Cari řekl, že práce budou pokračovat ve dne i v noci, dokud nebudou nalezeni všichni, kdo v hotelu byli.