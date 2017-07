Zeman navrhl Srpa do rady ústavu pro studium totalit, posoudí to Senát

„Prezident republiky Miloš Zeman navrhl v pátek dne 21. července 2017 Senátu Parlamentu České republiky k volbě nového člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Karla Srpa,“ informoval na webových stránkách Hradu mluvčí Jiří Ovčáček.

Hudební publicista Karel Srp je kontroverzní osobou vzhledem ke svému vztahu k bývalému režimu a ke Státní bezpečnosti. Za doby totality vedl Jazzovou sekci. V dokumentech Státní bezpečnosti figuroval jako agent či důvěrník pod krycím jménem Hudebník.

„Ve svém estébáckém spise mám od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil. Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise. To už asi není kozel zahradníkem, to je jaksi svět naruby,“ uvedl na sociální síti písničkář Jaroslav Hutka v době, kdy prezident navrhl jmenovat Srpa do Etické komise ČR.

Srp se ale na začátku 80. let přestal Státní bezpečnosti jevit jako spolehlivý člověk. Alespoň to uvádí publikace Securitas Imperii 10, kterou vydal Úřad vyšetřování a dokumentace zločinů komunismu (více zde). Později byl stíhán spolu s dalšími lidmi z Jazzové sekce a odsouzen k nepodmíněnému trestu.

Prezident Srpa ocenil již v roce 2013, kdy mu u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa předal medaili Za Zásluhy. Později ho chtěl jmenovat do Etické komise ČR, což ale odmítl kontrasignovat premiér Bohuslav Sobotka (více zde). Hrad se proti tomu tehdy ohradil poukazem na rozsudek, podle něhož byl Srp ve spisech StB evidován neoprávněně.

Miloš Zeman v lednu obhajoval navrhnutí Karla Srpa do etické komise: