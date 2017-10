Babiš dostane šanci sestavit vládu. Zeman by byl proti jeho vydání policii

Na to, že má Babiš sestavit vládu, by prezident změnil názor jen v případě, že by o to sám předseda hnutí vítězného ve volbách nestálo.

„Kdybych byl poslancem hnutí ANO, hlasoval bych proti vydání Andreje Babiše,“ řekl ke kauze stíhání šéfa hnutí ANO kvůli podezření na podvod při čerpání evropských dotací na farmu Čapí hnízdo. S Babišem se setká v pondělí.



Za kladné vlastnosti šéfa ANO označil jeho velkou pracovitost a jeho organizační schopnosti, za slabinu naopak Zeman považuje znalosti lídra hnutí, které bylo první ve volbách, v zahraniční politice.

Kalousek odpuzuje, pro Sobotku platí „sklapni“, tvrdí Zeman

Na druhou stranu neúspěchy některých jiných stran jsou podle něj prezidenta Miloše Zemana neosobnostmi jejích představitelů. „Spolehlivě odpuzuje,“ komentoval předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.

„Nechci teď tančit na něčím hrobě. Mám stále sentimentální vztah k sociální demokracii,“ komentoval volební Waterloo ČSSD prezident Zeman. Angažování ministra zahraničí Luboše Zaorálka do pozice volebního lídra sociální demokracie bylo podle prezidenta pozdě. „Byl jsem připraven ho jmenovat do pozice premiéra,“ připomněl Zeman letošní jaro, když podal premiér Bohuslav Sobotka nejprve demisi, ale pak ji stáhl a trval na odvolání Babiše z jeho vlády.

Sobotka by měl nyní po svém volebním výsledku jen mlčet, tvrdí Zeman. Řekl, že Angličané v takové situaci používají slova „Shot up“, což korektně řečeno znamená „sklapni“, ale spíše by byl přesný překlad ostřejší.

Spolu i s ženou Ivanou volil Zeman Františka Ringo Čecha, volebního lídra Strany práv občanů, jejímž je čestným předsedou. „Mám ho rád,“ řekl prezident.