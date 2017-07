Moje návštěvy krajů nejsou kampaň, tvrdí Zeman. Liglass prý nezná

Minulý týden Jan Outlý, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením stran a politických hnutí, který kontroluje předvolební kampaně, upozornil, že cesty do krajů by mohly být vnímány jako její součást. Podle Outlého by se měly náklady na setkání s občany zahrnout do 50milionového limitu daného zákonem (více z argumentace člena úřadu čtěte zde).

„Když jezdím do krajů čtyři a půl roku, tak mě nikdo nebude podezřívat, že si dělám čtyři a půl roku kampaň,“ řekl Zeman v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. Prezident připomněl, že už v březnu dal na vědomí, že kampaň nepovede. „Pokud s občany mluvím o jejich problémech, volební kampaň to není,“ myslí si prezident a dodal, že lidem neříká „volte mě“.

Zeman si také do původce kritického názoru kopl. Outlého podle něj může mluvit uražená ješitnost, protože jej nejmenoval do čela kontrolního úřadu. „Beru jeho kritiku s úsměvem. Asi je mu líto, že není předseda této komise,“ prohlásil Zeman. Reakci Jana Outlého iDNES.cz zjišťuje.

Liglass neznám, ale v Kyrgyzstánu se za něj přimlouval

Prezident se v rozhovoru stručně vyjádřil i k pochybnostem kolem zakázky na stavbu elektrárny pro firmu Liglass v Kyrgyzstánu. Doporučujícím dopisem jí pomohl i kancléř Mynář. Firmu však lidé z oboru neznají a její sídlo chátrá (více zde).

Zeman potvrdil, že Liglass během jednání s kyrgyzským prezidentem také podpořil.

„Protože při všech těchto setkáních lobbuji za české firmy, tak si vždy vyžádám podklady z ministerstva průmyslu a obchodu, které firmy mají v té dané zemi, v daném případě v Kyrgyzstánu, nějaké ambice, zda je mohou doporučit jako firmy důvěryhodné. A když mně toto ministerstvo průmyslu a obchodu dodá, tak samozřejmě při rozhovoru s příslušným prezidentem se o těchto firmách zmíním,“ řekl český prezident.

Sám zmíněnou firmu prý ani nezná. „Jak si myslíte, že bych k této firmě jinak došel?“ podivil se Zeman.