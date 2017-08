Konvoje americké armády jistí čtyři české odtahovky. Zaplatí je USA

Američtí vojáci přepravovali přes Česko techniku na cvičení Saber Guardian 2017, asi 450 kusů techniky rozdělili na přelomu června a července do série menších přesunů. Vracet se budou z větší části po železnici, ostatní „silniční návraty“ se uskuteční do 9. srpna.

Aby se všechny manévry obešly bez problémů, nasmlouvalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na celou dobu čtyři odtahové společnosti, které se zavázaly být během přesunů americkým vojákům k dispozici podél dálnic D1, D2, D5 a Pražského okruhu pro případ, že by se jim některé vozidlo porouchalo.

V případě potřeby musejí dorazit na místo do dvaceti minut od výzvy. Zásah si jedna z nich - firma Pretol - vyzkoušela 1. července, kdy do sebe na D1 u Mirošovic ťukla vozidla v koloně a cisterna s vodou již nemohla pokračovat v jízdě (psali jsme o tom zde).

Další firmy zatím zasahovat nemusely. „Šoféři byli v pohotovosti, techniku jsme měli na svých běžných stanovištích u dálnice a byli jsme v případě potřeby připraveni zasáhnout,“ řekl iDNES.cz jednatel firmy Pame-auto František Paum. Při dřívějších přesunech podle jeho slov pohotovost nedrželi.

Za dva roky jde už o pátý přesun americké techniky přes Česko, během nichž Američané přes naše území převezli zhruba tisíc vozidel (více jsme psali zde).

Přesuny amerických vojenských konvojů přes Českou republiku

Zakázky malého rozsahu na „zabezpečení plynulosti silničního provozu při přesunu armádních vojsk“ ŘSD soutěžilo. Čtveřici firem zaplatí i s DPH po necelých 300 tisících, dohromady bezmála 1,2 milionu korun.

Za tyto peníze musejí mít společnosti v termínech stanovených pro přesun pro vojáky vyčleněny čtyři mechaniky, odtahové a vyprošťovací vozidlo tonáže nad 25 tun, pojízdnou dílnu či servisní zázemí pro náklaďáky.

„Zakázku bereme spíš tak, že když děláme havárie a odtahy na dálnici D1, tak proč bychom nevzali i tohle, ale že by to byl nějaký lukrativní kšeft, to opravdu není. Možná dokud se nic nestane,“ uvedl Petr Koutný, výkonný ředitel firmy Jerex, která drží pohotovost na Moravě.

Uvedl, že peníze stačí tak akorát na pokrytí nákladů. „Velkou techniku máme vyblokovanou, kdybych třeba jeřáb pronajal někam na stavbu, je schopen za den vydělat 30 až 40 tisíc korun. Vojáci se navíc přesouvají převážně v noci, což znamená mimořádné šichty lidí,“ popsal.

Náklady zaplatí Američané

Smluvní cena je definitivní, žádné případné vícenáklady si za pohotovosti (tři přejezdy tam a další nazpět) firmy účtovat nemohou. „My máme na starosti asi 150 kilometrů a zasáhnout je nutné do 20 minut, takže vždy musíme veškerou speciální techniku adekvátně rozmístit,“ doplnil Koutný.

Konvoje vojenské techniky také pokaždé doprovází vojenská policie a státu společně s přesuny vznikají i další nezanedbatelné náklady.

„Náklady spojené s přesunem amerických vojsk v rámci cvičení Saber Guardian 2017 přes území České republiky hradí americká strana. V současné době probíhá příprava podkladů pro fakturaci,“ uvedl mluvčí Generálního štábu AČR Jindřich Plescher.