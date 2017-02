Ozbrojení lupiči přepadli večerku, majitel je ztloukl lahví a zahnal

Incident se odehrál v pátek 3. února okolo deváté hodiny večer v Křivoklátské ulici. Do obchodu vešli dva muži. Jeden napadl pokladní baseballovou pálkou, tloukl ji do hlavy a snažil se ji odstrčit od pokladny. V prodejně však byl i její manžel, který vzal do ruky skleněnou lahev a praštil lupiče do obličeje.

„V ten okamžik se do přepadení zapojil i druhý pachatel, který držel v ruce nůž, a došlo ke rvačce. Celé přepadení trvalo jen několik okamžiků. Poté co pachatelé narazili na nečekaný odpor, utekli pryč s nepořízenou směrem k Tupolevově ulici,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

Oba manželé utrpěli při rvačce zranění a museli vyhledat lékaře. Stejně tak si však podle policie museli odnést viditelná poranění i útočníci. „Jeden z nich by mohl mít v obličeji hematomy nebo zlomeniny obličejových kostí. Druhý by mohl mít zlomené nebo vykloubené prsty na ruce,“ zmínil Daněk.

Oba muži možná útočili v Praze vícekrát

Lupič, který by mohl mít modřiny v obličeji, je zhruba 180 centimetrů vysoký, je mu okolo 35 let, má vysokou silnější postavu a světlou pleť. Druhému pachateli může být okolo 30 let, měří asi 170 centimetrů. Má malý obličej, černé oči a zřejmě je levák. Na sobě měl tmavou bundu a čepici. Mluvili spolu rusky nebo jiným podobným jazykem.

Pokud by někdo muže poznal, může se obrátit na linku 158. Oběma násilníkům za trestný čin loupeže hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Vyšetřovatelé zároveň zjišťují, zda pachatelé nemají v rámci hlavního města na svědomí více útoků.

Policisté kromě toho hledají i dva muže, které chtějí v souvislosti s loupeží vyslechnout.

„Podařilo se zajistit fotografie dvou mužů, kteří se v době přepadení pohybovali v blízkosti večerky. Kriminalisté by se s nimi potřebovali spojit, aby je mohli vyslechnout. Jestliže některého z nich poznáváte, také volejte linku 158,“ doplnil mluvčí.