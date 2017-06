VIDEO: Lupič ve vojenském ztloukl směnárnici, pak ji objímal a utěšoval

Pachatel maskovaný v tmavě zeleném oděvu a čepici s kšiltem přepadl směnárnu v areálu libušské tržnice Sapa uplynulou středu okolo 13 hodiny.

„Vstoupil do směnárny a okamžitě se vrhl na ženu za přepážkou. Povalil ji na zem a začal ji tlouct pěstí do obličeje. Pak se ji snažil spoutat rychloupínacími páskami a ústa zalepit páskou. To se mu ale nepodařilo a přepadená mu ze strachu vydala z pokladny několik tisíc korun,“ vylíčil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Díky kamerovým záznamům policisté vědí, že přepadení trvalo téměř deset minut. „Na konci pachatel poškozenou několikrát objal a snažil se ji utěšit. Pak z pobočky odešel, respektive odjel na dámském horském kole, na němž se k ní už předtím dopravil,“ přiblížil Daněk.

Za loupež hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení až desetileté vězení. Kriminalisté žádají kohokoli, kdo muže pozná, aby se obrátil na linku 158.

„Kromě oblečení vojenského typu měl na zádech batoh zelenočerné barvy, pravděpodobně s maskáčovým vzorem. Mluvil rusky výrazně hlubokým hlasem. Dámské horské kolo bez odpružených vidlic mělo červenobílou barvu,“ vyjmenoval poznávací znaky Daněk.