Premiérem může být Bělobrádek, ne Babiš, řekl lidovcům Gazdík

„Zdá se, že jediným možným výsledkem podzimních parlamentních voleb musí být vítězství hnutí ANO. Já, Starostové a nezávislí, jsme přesvědčeni, že naše budoucnost takto fatalisticky dána není,“ prohlásil Gazdík.

Gazdík kritizoval hnutí, které se vzhlédlo v tom, že stát je firma. „Ve firmě se nehlasuje, slovo šéfa je nejvyšším zákonem,“ kritizoval šéf STAN. Zdůraznil, že občané nejsou zaměstnanci, ale suverénní voliči.

Společnou hodnotou STAN a lidovců je, že ctí rodinu, obec, slušnost a že chtějí, aby Česká republika patřila jasně na Západ a byla zemí sebevědomých a schopných lidí. „Chceme se vrátit k politice konkrétních cílů,“ řekl.

Šéf lidovců Bělobrádek, kterého Gazdík tituloval jako budoucího premiéra, označil za velkou přidanou hodnotu, že se KDU-ČSL dokázala domluvit se Starosty a nezávislými na kandidátkách i na programu.

„Strana, která je na vzestupu, se nemusí s nikým spojovat,“ kritizoval vznikající koalici KDU-ČSL a STAN delegát Petr Švehla z Uherského Hradiště. Navrhl sjezdu usnesení, jímž by lidovci odmítli koalici, ale kývli na to, že KDU-ČSL souhlasí s tím, aby byli Starostové a nezávislí na kandidátce lidovců. Rozdíl by byl v tom, že v takovém případě by spojenectví stačilo jen pět procent, nikoli deset, tak jako přímé koalici.