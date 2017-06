VIDEO: Australský premiér parodoval Trumpa, pak své šprýmy zlehčoval

Turnbull na záznamu napodobuje Trumpovu gestikulaci rukou a slovní manýry: „Donald i já... v průzkumech veřejného mínění vyhráváme, vyhráváme je. Opravdu! Fakt! Vyhráváme s takovým náskokem. Vyhráváme jako nikdy předtím. Vyhráváme je všechny. Opravdu! Fakt! Ne ty falešné průzkumy. Ty ne. V těch nevyhráváme. Vyhráváme v těch opravdových. Ty se vyhrávají opravdu snadno... Znám jednoho ruského chlapíka... Věřte mi, opravdu. Fakt!“

Turnbulla rozladilo, že se nahrávka dostala na veřejnost. Své vystoupení později označil za „dobromyslně žertovné“ a řekl, že si při něm střílel i ze sebe samého.



Americká ambasáda v Canbeře v reakci na událost uvedla, že ples pro novináře chápe jako australskou obdobu galavečeře, již pro novináře každoročně pořádá Bílý dům. I při této příležitosti se americký prezident a zástupci tisku navzájem špičkují. „Bereme to s humorem, jak to bylo původně zamýšleno,“ komentovala Turnbullovo vystoupení ambasáda.

Trump se s australským premiérem dostal na začátku únoru do sporu, a to kvůli přesídlení žadatelů o azyl do USA. Šéf Bílého domu kvůli názorovému nesouladu telefonát s Turnbullem předčasně ukončil (více čtěte zde).