Premiér hájil dohodu s Turky o migrantech, poslanci mu ji vytýkali

„Nejsme cílovou ani tranzitní zemí migrace,“ řekl poslancům premiér. Dohoda, kterou EU uzavřela s Tureckem, by podle Sobotky mohla být modelem pro podobné dohody s některými dalšími zeměmi. „Je důležité, aby Evropská unie vystupovala jednotně,“ řekl premiér.

Puč v Turecku podle něj výrazně vzdálil tuto zemi možnosti, že by její občané mohli do Evropy cestovat bez víz, a Česká republika je mezi těmi, které budou trvat na tom, že Turecko musí splnit všechny podmínky pro bezvízový styk. A to přesto, že tato země hrozí, že bez cestování bez víz dohodu s EU vypoví. Za „mrtvé“ pak označil předseda vlády kvóty, na nichž se dříve přes nesouhlas České republiky shodla většina zemí Evropské unie.

Sobotka vyčíslil aktuální situaci v detenčních zařízeních pro uprchlíky. Je tam nyní podle Sobotky jen 107 osob, nejčastěji z Ukrajiny, těch je 35. Dále jich je 33 z Iráku a například 7 z Afghánistánu. Od začátku roku Česká republika vyhověla 132 žádostem o udělení azylu z necelé tisícovky žádostí, přesně jich bylo 995. Nejvíce, 320, jich bylo z Ukrajiny, následovali podle počtu žadatelé z Číny a Kuby, až na dalším místě ze Sýrie.

Není tedy podle něj pravda, že v Česku chtějí získat azyl především migranti z islámských zemí, jak tvrdí některá menší, i neparlamentní uskupení.

Fialu premiér naštval: Proč jste vůbec kývl na dohodu s Turky?

Poslance opozičních stran premiér naštval. „Dohoda EU s Tureckem není nic jiného než vydírání, prezident Erdogan chytil Evropu pod krkem,“ reagoval na Sobotkovo vystoupení jako první šéf poslanců opozičního Úsvitu Marek Černoch. Bezvízový styk pro Turecko by podle něj znamenal „vstupenku“ pro islámské radikály a teroristy. „Turecko do Evropy nepatří,“ řekl Černoch.

„Jakým způsobem se bude Česká republika podílet na zajištění vnější schengenské hranice, jste neřekl. Vaše vystoupení bylo nedůstojné předsedy vlády,“ pokračoval v kritice šéf komunistů Vojtěch Filip.

A přisadil si lídr občanských demokratů Petr Fiala. „Dozvěděl jsem se spoustu dat, ale ne politickou pozici vlády,“ vytkl premiérovi. „Byla to česká Poslanecká sněmovna, která odmítla dohodu s Tureckem,“ připomněl. Nechápe proto, proč ji premiér Sobotka vůbec uzavřel.

Jeho slova ale premiér neslyšel, nebyl v sále. Nejprve bylo přerušeno jednání, ale pak odmítl pokračovat Fiala kvůli tomu, že Sobotka podle něj odešel uprostřed jeho řeči. Až když se vrátil a byl ochoten poslouchat rozpravu poslanců, vrátil se šéf ODS k mikrofonu.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura kritizoval vládu za to, že není ochotna vést s opozicí jednání o pozici, kterou má Česká republika v EU zastávat, a ministry za to, že jejich lavice při debatě na toto téma byly skoro prázdné. „Neznám důležitější téma,“ řekl. Za pouhou mlhu a odvádění pozornosti označil premiérova opakovaná slova o potřebě budovat společnou evropskou armádu. Sobotka při Stanjurových slovech nesouhlasně vrtěl hlavou.