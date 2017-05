Skandály Andreje Babiše už nebudou zatěžovat vládu, tvrdí premiér

„Výměnou ministra financí se veškerá debata o konfliktu zájmů uzavírá a podle mého názoru to bude jen dobře, protože ty problémy, skandály týkají se minulosti a podnikání Andreje Babiše už nebudou zatěžovat fungování vlády,“ prohlásil premiér a předseda ČSSD Sobotka.„Hnutí ANO se rozhodlo neodejít z vlády, rozhodlo se nevypovědět koaliční smlouvu, takže očekávám, že hnutí ANO bude nadále podporovat vládní návrhy, které jsme předložili do parlamentu,“ uvedl předseda vlády. „Pokládal jsem za nemožné, aby ty problémy, které se týkají Andreje Babiše, zatěžovaly fungování vládní koalice,“ dodal.

Odchází ministr, který udělal méně, než mohl, říká Fiala

Kriticky odcházejícího ministra zhodnotili lídři opozičních stran. „Nezmění se vůbec nic, Andrej Babiš dál bude řídit ministerstvo financí, už ne z Letenské ulice, ale z Agrofertu. Pan premiér dál ponese odpovědnost za jeho finanční čachry. Skutečnou změnu mohou přinést pouze volby,“ oponoval Sobotkovi lídr opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Odchází ministr financí, který udělal méně než mohl, který víc namluvil než udělal a jehož politické praktiky nejsou slučitelné s principy demokracie,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. „Zanechává po sobě návrh deficitního rozpočtu, přitom sám osobně sliboval rozpočet vyrovnaný. Zpronevěřil se slibům na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikatele, místo toho na ně uvalil kontroly, hlášení a EET, jež se pro řadu z nich staly až likvidační,“ hodnotí Babiše Fiala. Především podle šéfa ODS končící ministr zapomněl na lidi, kterým mohl snížit daně, ale neudělal to.

Prezident Miloš Zeman odvolá Babiše i jmenuje Pilného ve středu odpoledne, čímž končí několik týdnů přetahování ve vládě, kdy byla jednu chvíli ve hře i demise premiéra a s ním vlády jako celku.

Sobotka si ji ale rozmyslel, když zjistil, že prezident by jeho demisi chtěl využít jen k výměně premiéra, zatímco zbytek vlády by dál pokračoval. A to i přesto, že většina ústavních právníků jasně říká, že demisí premiéra končí celá vláda. Místo toho se Sobotka rozhodl trvat na odvolání Babiše a byl ochoten spor s prezidentem dotáhnout až k Ústavnímu soudu. Výsledkem vládní krize je tak kromě výměny Babiše i to, že ČSSD teď reálně hledá jiného kandidáta na Hrad místo Zemana.

Úkoly pro Pilného: peníze na platy, rozpočet, evropské fondy

Premiér Sobotka také ve středu řekl, co čeká od nového ministra financí Pilného z hnutí ANO. „Mým cílem je, abychom schválili všechna potřebná platová nařízení, která nám umožní od 1. července zvýšit platy pracovníků v sociálních službách, v kultuře a technických pracovníků ve školství. Nový ministr má za úkol zajistit dostatečné finanční prostředky,“ řekl Sobotka.

Premiér Bohuslav Sobotka se 17. května odpoledne sešel s poslancem Ivanem

Totéž se podle něj týká vrácení 10 procent z tarifního platu příslušníkům bezpečnostních složek, což už vláda schválila.

Při přípravě rozpočtu na příští rok má nový ministr zohlednit všechny novinky v mandatorních výdajích, které prosadila koalice - navýšení důchodů, nemocenské, přídavků na děti či zavedení otcovské dovolené nebo ošetřovatelského volna. „Rozpočet musí zohlednit růst platů zaměstnanců veřejného sektoru, musí tam být dostatek prostředků na investice v oblasti dopravní infrastruktury,“ řekl premiér.

„Třetí velké téma je hladké čerpání evropských fondů,“ uvedl Sobotka. Pilný by podle něj měl být aktivní i v řešení útlumu činnosti těžební společnosti OKD. „Očekávám také, že nastupující ministr předloží v krátkém čase do vlády analýzu takzvaných zajišťovacích příkazů,“ řekl premiér. Ty podle kritiků daňová správa nadužívá a zatěžuje podnikatele (více čtěte zde).

Sobotka také očekává, že Pilný zajistí bezproblémové fungování daňové správy, aby zcela nestranně a nezávisle vyšetřila všechna podezření, tedy i to kolem korunových dluhopisů. Právě aféra kolem toho, že Babiš nakoupil téměř 1,5 miliardy korunových dluhopisů své společnosti Agrofert, kterou nedávno převedl do svěřenského fondu, vedla až k současné změně ve vládě.

Poslanci na mimořádné schůzi Sněmovny odhlasovali, že Babiš lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů (10. května 2017):