PŘEHLEDNĚ: Rok 2017 přinese změny daní, dražší vodu i krušné časy kuřákům

1. Pohroma pro kuřáky Za cigarety si připlatí

Krabička s dvaceti cigaretami podraží kvůli vyšší spotřební dani o korunu. Další zdražení kuřáci pocítí kvůli varovným obrázkům na obalech, které výrobcům zvyšují náklady. To ale není všechno. Pravděpodobně od května - pokud zákon po Sněmovně schválí i Senát (prezident jej vetovat nehodlá) - stát po letech dohadů zakáže kouření v restauracích a hospodách (více zde).

2. Boj s dezinformacemi Stát si posvítí na "fake news"

Stát bude vyhledávat nepravdivé zprávy kolující po internetu a následně je uvádět na pravou míru. Na starosti to bude mít odbor patřící pod Centrum proti terorismu. Ten na začátku příštího roku vznikne na ministerstvu vnitra (o kritice ze strany Milošem Zeman čtěte zde).

3. Změny v daních Nové možnosti odečtů potěší hlavně rodiče

Příští rok si budou moci rodiče odečíst na dani z příjmu náklady na školku svých potomků, a to až 11 tisíc korun. Tedy o 1 100 korun více než letos. Na 24 tisíc korun se taky zdvojnásobí částka, kterou si bude možné odečíst na daních, za platby na penzijní a životní pojištění.

4. Omezení hazardu Stát omezí automaty a pohlídá on-line hazard

Stát už nebude povolovat žádné nové automaty v hospodách či v barech, jen ve specializovaných hernách. Na internetu navíc začne ministerstvo financí blokovat provozovatele on-line hazardu, kteří nebudou mít v Česku platné povolení a platit u nás daně.

5. Příspěvky rodičům Čerpání rodičovského příspěvku zrychlí

Rodič, který kvůli narození potomka přestal na čas chodit do zaměstnání, bude moci vyčerpat rodičovský příspěvek v celkové výši 220 tisíc korun stejnou rychlostí, jako čerpal mateřskou - maximálně však 33 tisíc korun měsíčně.

6. Platy ve zdravotnictví Lékaři a sestřičky si polepší

Po dlouhých vyjednáváních odborů s vládou vzrostou platy lékařů a zdravotních sester v nemocnicích. Od příštího ledna budou vyšší o 10 procent.

7. Vyšší minimálně mzda i důchody Dotknou se statisíců Čechů

Asi 115 tisícům Čechů pobírajícím minimální mzdu vzroste měsíční výplata o 1 100 korun (více zde). To je rekord. Nově tak budou brát nejméně 11 tisíc korun. V průměru o 308 korun si polepší také důchodci. Měsíčně by měli průměrně pobírat 11 745 korun.

8. Pozor na jazyk Urážky úředníků a policistů budou přestupkem

Urážka policisty nebo úředníka bude nově přestupkem, který může provinilce přijít až na deset tisíc korun. Stotisícová pokuta bude hrozit za znemožnění práce zdravotníkům.

9. Podraží voda Někde až na sto korun za metr krychlový

Příští rok by mohla cena vody na některých místech v Česku překročit hranici až 100 korun za metr krychlový. Podle průzkumu MF DNES by během dalších pěti let měla cena vody vzrůst až o třetinu.

10. Mateřská pro oba Otcové si budou moci vzít placené volno

Čerství otcové si budou moci vzít placené volno - budou mít nárok na dávku „otcovská poporodní péče“. Jeden týden budou dostávat 70 % svého platu. Dávku mohou vyčerpat během šesti týdnů od narození dítěte, volno nepůjde přerušit.

11. Superkontrolor politických stran Dohlédne na peníze stran

Začne fungovat nový úřad dohlížející na financování politických stran. Bude kontrolovat například nově zavedené limity pro volební kampaně či prověřovat legitimitu darů do stranických pokladen.

12. Zbrojní průkazy Jejich držitelé budou pod větším dohledem

Od 1. srpna 2017 nebude zbrojní průkaz jako doteď platný na deset, ale jen na pět let. Jeho držitelé budou navíc pod větším drobnohledem lékařů. Policisté zároveň získají novou pravomoc zabavovat podezřelým majitelům zbraní jejich arzenál.

13. Občanky s čipem Úřadovat s nimi půjde na dálku

Od roku 2017 začnou občané České republiky dostávat občanské průkazy s čipem, který jim poslouží jako podpis. S jednoduchou čtečkou budou moci na dálku získávat výpisy z veřejných rejstříků.

14. Pamlsková vyhláška Sladkosti zmizí ze škol

Pamlsky, které neprospívají zdraví, budou na základních školách zakázané. Nová vyhláška zahrnuje velmi přísný seznam požadavků na obsah soli, tuku a cukru v potravinách prodávaných ve školních bufetech nebo automatech. Část provozovatelů bufetů tak už avizovala, že raději skončí.

15. Dálnice zdarma 111 kilometrů dálnic bez zpoplatnění

O roku 2017 mohou řidiči zadarmo jezdit po dalších 11 úsecích dálnic, celkem po 111 kilometrech. Například kolem Prahy, Kroměříže, Olomouce, Plzně, Prostějova, Berouna, Králova Dvora nebo Ústí nad Labem.

16. Nižší daně za potomky Vzrostou daňové slevy na děti

Vzroste daňová sleva na druhé, třetí a každé další dítě. Za první dítě si rodič stejně jako dosud odečte ročně z daní 13 404 korun, za druhé 19 404 korun, takže sleva stoupne o 200 korun měsíčně. Za třetí a další dítě 24 204 korun. Odpočet tedy vzroste o tři stovky měsíčně.

17. Kontrola kotlů Úředníci mohou provést kontrolu u vás doma

Přihodit do kotle na tuhá paliva nějakou tu PET lahev nebo pneumatiku se už nemusí vyplatit. V krajních případech budou moci úředníci přímo u vás doma zkontrolovat, čím topíte a zda nepoškozujete životní prostředí.

18. Druhá fáze EET Od března účtenky i od obchodů a velkoobchodů

Od března začnou vydávat účtenky s kódy EET všechny obchody a velkoobchody, pokud prodávají za hotové nebo přijímají platby kartou. Výjimka nadále trvá pro stánky s občerstvením a bez zázemí pro hosty, stánky s vlastními výpěstky (farmářské trhy) a pro prodej občerstvení s sebou.

19. Jednodušší daně Formulář bude kratší

Zaměstnanci, kteří si daňové přiznání odevzdávají sami, je budou moci podávat na formuláři zkráceném na dvě stránky místo dosavadních čtyř.

20. Hrozba ztráty řidičáků Statisícům šoférů propadnou řidičáky

Více než 800 tisícům šoférů s řidičskými průkazy vydanými v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let hrozí dvoutisícová pokuta za jejich propadnutí. Nejčastějšími měsíci, kdy platnost průkazů vyprší, budou březen, říjen a listopad. Vyměnit řidičáky si zatím nechala necelá třetina těch, kterých se to týká.