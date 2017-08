Okamurova SPD posiluje, podpora KSČM naopak od jara klesá. ANO drží náskok

ČSSD stabilizovala svoji podporu okolo 14 %. Zisk koalice lidovců a Starostů, který se v posledním sběru pohyboval těsně pod 10 %, se rozpadl na 6,5 % pro lidovce a 3,5 % pro STAN. „U Starostů šlo v době sběru sledovat posilování podpory, které může být dáno začátkem silné kampaně na začátku srpna,“ uvedl Median.

V měření došlo k mírnému sblížení podpory ODS a TOP 09. ODS získala v průzkumu 10 %, TOP 09 o jedno procento méně.

Sněmovní volební model Medianu, srpen 2017

Podpora ANO oproti minulému měsíci klesla o 1 procentní bod, což je pohyb v rámci statistické chyby. „Většina sběru se však konala před informací, že policie požádala o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Nelze tak vyloučit, že kauza se do podpory ANO plně projeví v dalších měřeních,“ upozornili autoři průzkumu. Nyní by hnutí získalo 26,5 % odevzdaných hlasů.



Výzkum probíhal osobním dotazováním v domácnostech v období 26. července až 23. srpna 2017 (60 % dat bylo nasbíráno před 10. srpnem, kdy došlo k medializaci žádosti o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání).

Od jara letošního roku roste podpora Okamurovy Svobody a přímé demokracie (SPD), v aktuálním průzkumu má zatím nejvyšší podporu za dobu své existence, jakou Median zaznamenal. Zatímco ve volebním modelu z června měla SPD ještě 4,5 %, tedy byla pod hranicí volitelnosti, nyní má 6 %.

K volbám by aktuálně přišlo 64 % voličů (odpovědi určitě ano, spíše ano), 36 % dotazovaných o účasti u voleb moc neuvažuje (odpovědi spíše ne, určitě ne). Ochota k účasti od července stoupla. Častěji se chtějí účastnit lidé nad 65 let, lidé do 34 o účast stojí méně.

Předpokládaná volební účast dle průzkumu Medianu, srpen 2017

Zajímavostí je, že jen necelá polovina pravděpodobných voličů (45 %) si je jistá výběrem strany. Ve výsledku lze podle Medianu jen 38 % pravděpodobných voličů označit za zcela rozhodnuté - jsou si zcela jisti účastí i výběrem strany.