Do školek nedorazily tisíce předškoláků, všechny se dohledat nepodaří

Rodičům předškoláka, který do mateřinky nechodí, hrozí ve správním řízení až pětitisícová pokuta. Ve stovkách případů však zřejmě ani nebude koho trestat.

„O sedmi dětech nemáme informace, nevyskytují se na adrese trvalého bydliště a zřejmě jsou v zahraničí. Dalších osmnáct případů řeší přestupkové oddělení,“ uvedla mluvčí Přerova Lenka Chalupová.

Ještě daleko víc pětiletých dětí aktuálně postrádají v Mostě, kde z vlastní iniciativy pomáhaly malé „záškoláky“ hledat i ředitelky mateřinek. „Zejména ředitelky menších škol vyšláply do terénu a samy děti dohledaly, pokud věděly, kde se zdržují,“ přiblížil mluvčí Mostu Petr Baraňák.

Mimo ředitelek se tam zapojili do hledání už i terénní sociální pracovníci či Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), stále však chybí více než stovka dětí.

„Většina z nich má bydliště na magistrátu, nebo se zdržují mimo trvalé bydliště. Pohybují se po Čechách, Slovensku, Maďarsku, někdy i celé Evropě a to je věc, se kterou město nemůže dělat nic. Je to stejné, jako třeba s chronickými dlužníky,“ doplnil mluvčí Mostu.

Kdo má „záškoláčky“ hledat?

Některá města se do pátrání vrhla, aniž by měla jasný návod, jak postupovat. „Většina měst by byla ráda, kdyby k tomu dostala nějakou metodiku. Celorepublikově problematika není ošetřená, každé město se k tomu staví rozdílně,“ doplnil Baraňák.

Kdo by měl nezapsané předškoláky hledat, se totiž ministerstva školství a práce a sociálních věcí zatím neshodla. Druhý jmenovaný resort by OSPOD nejraději zapojoval až při důvodném podezření na zanedbávání dítěte a tvrdí, že pátrání by si měly obce obstarat samy bez jeho pomoci.

„O problematice řešení přestupků a zapojení OSPOD do řešení přestupků v současnosti MŠMT s MPSV jedná,“ uvedlo na dotaz ministerstvo školství. Přesné počty, kolik pětiletých i přes zákonné nařízení do školek nenastoupilo, bude mít podle svého vyjádření během října po vyhodnocení sběru dat.

Třeba v Brně tak zatím raději vyčkávají. „Školy nyní čekají na závazné stanovisko ministerstva, komu mají seznamy (nezapsaných předškoláků - pozn.red) předat,“ řekla iDNES.cz mluvčí brněnského magistrátu Zuzana Šrámková. V Brně se podle aktuálních čísel nedostavilo 727 dětí z celkových 4036. „Je to však o padesát dětí méně než v červnu,“ doplnila.

Stejně tak se jednatřicet dětí, zapsaných ve školkách mimo jejich spádovou oblast, podařilo během prázdnin dohledat v Přerově, kde původně postrádali 56 z celkem 380 předškoláků. Rodičům těch zbylých úřad rozeslal obsílky a kontaktoval je i v terénu, než je postoupil přestupkovému oddělení.

„Při hledání dětí jsme spolupracovali i s terénními sociálními pracovníky a OSPOD. Celá záležitost ještě není uzavřená a nemáme konečný výsledek z přestupků,“ dodala Chalupová.

Podobně k problematice přistoupili například v Ústí nad Labem. „Nedorazilo k nám pět předškolních dětí, informace jsme předali zřizovateli, který je dohledá tuším přes přestupkovou komisi,“ řekla iDNES.cz ředitelka největší ústecké školky Jitka Tržilová.

Zůstanou hříšníci bez postihu?

Pokud rodič nepřebírá poštu, lze proti němu podle vyjádření ministerstva vést správní řízení i v jeho nepřítomnosti. „Při dlouhodobějším zanedbávání školní docházky se může jednat o trestný čin, který pak řeší policie, která má širší škálu nástrojů, jak takové rodiče skutečně vyhledat,“ doplnilo ministerstvo školství.

To však někteří dotření považují za zbytečné zatěžování úředníků i policie, kdyby měla po všech nedohledaných rodičích a dětech pátrat v zahraničí.

„Někteří rodiče si o povinnosti řeknou se zpožděním a třeba to napraví, ale drtivou většinu těch, kteří nenastoupili, město nemá dostupnými prostředky jak dohledat. Zahajovat správní řízení, když nemáte proti komu, je plýtvání silami i prostředky a také si nejsem jistý, jestli je to věc, kvůli které má smysl zatěžovat policii,“ doplnil mluvčí mostecké radnice Petr Baraňák.