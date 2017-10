Německé Dolní Sasko si v předčasných volbách vybírá zemskou vládu

Volební místnosti v Dolním Sasku se otevřely v osm hodin ráno. O vítězství v předčasných volbách se utkají sociální a křesťanští demokraté. Půjde o první měření sil od zářijových parlamentních voleb, v nichž obě strany výrazně oslabily.

Zemskou vládu tvořila koalice sociálních demokratů (SPD) a Zelených. Ta ovšem po volbách podle všeho skončí.

Volby v Dolním Sasku se měly původně uskutečnit až za několik měsíců, plány politiků ale v srpnu zkřížila poslankyně Zelených Elke Twestenová. Ta se rozhodla vstoupit do řad křesťanských demokratů (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Vláda SPD a Zelených v ten moment ztratila většinu jediného hlasu v zemském parlamentu. Strany se poté shodly na tom, že nastalou situaci mohou vyřešit jen předčasné zemské volby.

Favority hlasování jsou SPD a CDU, které by mohlo volit kolem 33 procent voličů. Do zemského sněmu by se stejně jako v posledních volbách měli dostat i Zelení a svobodní demokraté (FDP) s podporou kolem deseti procent. Poprvé do dolnosaského parlamentu zřejmě pronikne protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo (AfD), kterou bude podle průzkumů volit zhruba sedm procent zdejších obyvatel. Na hranici vstupu do parlamentu je Levice s podporou okolo pěti procent.