Policie o půlnoci uzavřela Hrad. Nedostali jsme se na mši, stěžují si lidé

„Policie včera po půlnoci uzavřela Hrad a mě a mnoho dalších lidí nepustila na půlnoční mši. Údajně na příkaz kanceláře Pražského hradu mohli lidé ze mše po půlnoci jen odcházet. Dost nás to rozladilo, protože mše ve sv. Vítu neodmyslitelně patří k Vánocům,“ popsal iDNES.cz návštěvník Ivo S., který si nepřál uvést své celé jméno, ale redakce jej zná.

Čtenář Marek T. popsal dění zpoza bran Pražského hradu. „Přišel jsem tam chvíli před půlnocí. Poté mi psali kamarádi, kteří přišli asi o pět minut později, že je brána zavřená a že už policie nikoho nepouští. Šel jsem ven a tam stálo před jednou bránou asi dvacet lidí a policisté odmítali kohokoli pustit. Lidi se rvali dovnitř, policisté je tlačili ven a pak tam na sebe chvíli nadávali, ale dovnitř nebyl vpuštěn nikdo,“ popsal.

Mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček na dotaz iDNES.cz sdělil, že na webu Hradu byla s dostatečným předstihem uveřejněna informace týkající se bezpečnostních opatření na Pražském hradě v době svátků. V dokumentu z 23. prosince lze najít informaci, že bezpečnostní kontroly začnou ve 22:45 otevřením vstupů na Prašném mostě a Hradčanském náměstí.

To, že by se plánovalo vstup na Hrad o půlnoci uzavřít, v něm ale není. Nehovoří o tom ani webové stránky katedrály svatého Víta. S opakovanou prosbou o vyjádření Ovčáček redakci odkázal na policii. Ta uzavření vstupů posléze potvrdila. „Účastníkům jsme zpřístupnili vstupy přesně do půlnoci. Uzavřeli jsme je asi pět minut po půlnoci kvůli zvýšenému bezpečnostnímu opatření,“ řekla mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

„Je slušností a samozřejmostí dostavit se na půlnoční mši včas. O ukončení přístupu dalších návštěvníků do Hradu rozhodla Policie ČR, která disponuje příslušnými oprávněními, na základě aktuální situace po zahájení půlnoční mše. Odchod byl umožněn průběžně a celou bezpečnostní akci ukončila Policie ČR 25. prosince ve 2:25 hodin,“ doplnil k situaci Ovčáček.