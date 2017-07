Bezpečnostní kontroly na Hradě budou i přes léto, mají být rychlejší

Policie, Hradní stráž a BIS „na základě analýzy aktuálních rizik“ doporučily v kontrolách pokračovat.

„V zájmu plynulosti bezpečnostních kontrol osob rozhodl policejní prezident ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky o personálním posílení kontrolních bodů v letní turistické sezóně,“ informuje v tiskové zprávě mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

„V cílovém stavu by návštěvníci na vstupech do areálu Hradu neměli čekat vůbec nebo minimálně,“ uvádí mluvčí. Zároveň upozorňuje, že se vybírají technické prostředky, které by preventivní kontroly zrychlily a zpříjemnily.

Kancelář prezidenta turistům doporučuje navštívit areál Pražského hradu, jeho zahrad nebo Jeleního příkopu mimo turistickou špičku, která je zvláště v létě a o víkendech nejintenzivnější mezi 9. a 14. hodinou.

Hrad v tiskové zprávě také uvedl, že bude postupně zpřístupňovat dříve uzavřené části, jako jsou například nikdy neotevřené prostory takzvaného Masarykova bytu využívaných prezidentem republiky.

Správa Pražského hradu zavedla bezpečnostní kontroly návštěvníků loni v srpnu v reakci na teroristické útoky v Evropě (více čtěte zde). Policisté stojí u každého ze čtyř vstupů, návštěvníci musejí policistům ukazovat obsah svých tašek a nechat se zkontrolovat detektorem.

