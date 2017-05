Právnička trávila nadřízenou projímadlem, dostala tři roky vězení

Zaměstnankyně SŽDC Věra Kubíčková stráví tři roky za mřížemi za to, že své nadřízené po dobu téměř tří let přimíchávala do nápojů projímadlo. Rozhodl o tom pražský městský soud, který potvrdil předchozí rozsudek. Verdikt je tak pravomocný. Travičku odhalil kamerový záznam z kanceláře poškozené.