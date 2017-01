Pravicoví poslanci napadli u Ústavního soudu kontroly kotlů v domácnostech

Zákon o ovzduší, který umožňuje úředníkům kontrolovat v domácnostech, čím topí, napadli v pátek u Ústavního soudu poslanci ODS a TOP 09. „To, že vám může úředník jen tak vejít do bytu, to tady nikdy nebylo. I policie na to potřebuje rozhodnutí soudu,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.