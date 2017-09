Britští neonacisté nabírají na síle, brojí proti gayům a obdivují NSDAP

Britské ministerstvo vnitra se zaměřilo na skupiny s názvem Scottish Dawn a NS131, které se hlásí k odkazu organizace National Action. Na ní měl vazby mimo jiné vrah labouristické poslankyně Jo Coxové. National Action úřady zakázaly jako vůbec první novodobé pravicové uskupení v Británii, uvádí The Independent.

Navzdory zákazu však neonacisté na internetu i nadále šíří extremistické názory. Stoupenci Scottish Dawn lanaří nové členy přes speciální formulář, NS131 používají zašifrované komunikační kanály.

Na youtubových kanálech Scottish Dawn a NS131 až do pátečního večera zůstávala videa s extremistickou tematikou. Zmizela až ve chvíli, co je nahlásila židovská organizace Community Security Trust (CST), která National Action považuje za „nejvíce antisemickou“ organizaci, která za poslední desetiletí působila ve Velké Británii.

Podle not NSDAP

Domovské stránky skupiny Scotish Dawn se přitom tváří relativně nevinně. Lákají například na celou řadu volnočasových aktivit včetně turistiky, sběru odpadků či výletů po památkách. Na YouTube se však extremisté prezentují poněkud ostřeji. Videa ukazují bojový výcvik i pokřikování burcujících hesel. „Trénujte pro vaši krev, pro vaši zem, se svými bratry. Připojte se k odporu,“ láká slogan v jednom z videí.

Skupina se na webu prezentuje jako „patriotická komunita bojující za obranu našeho národa a rasy“. Inspiraci sbírá od mateřské organizace National Action či evropského hnutí identitariánů.

Obdobně lze charakterizovat také skupinu NS131. Její členové na videích sprejují neonacistické nápisy, oslavují Rudolfa Hesse a provádí nacistické pozdravy. Podle internetového prohlášení je cílem skupiny „inspirovat mladé lidi radikálními nacionalistickými a antisystémovými myšlenkami“. Základem pro učení extremistů je „původní program NSDAP“.

Pravda podle Hitlera

Podle experta na pravicový extremismus Steva Rosea se rodí i několik dalších podobných uskupení. Nejvýraznějším je System Resistance Network (SRN), jehož členové dříve vystupovali pod názvem Vanguard Britannia. SRN už stačila vzbudit pobouření na pochodu homosexuálů v Southamptonu. Nad hlavami extremisté nesli nápisy jako „Hitler měl pravdu“ či „Zastavte buz.....y“.

Na propagační materiály skupiny se dostala i premiérka Theresa Mayová či lídr labouristů Jeremy Corbyn. Oba politici mají na obrázcích Davidovu hvězdu na čele (všechny plakáty najdete zde). SRN požaduje vypuzení homosexuálů ze společnosti. Árijskou rasu považuje za nejvyšší formu života, nacistickou ideologii zase za vůbec nejsofistikovanější historický odkaz.

Podle Rose bude v následujících letech podobných skupin vnikat celá řada. Paradoxně za to mohou i zákazy na úrovni vlády. „Jsou to velmi zarputilí a oddaní lidé. Určitě vznikne další National Action, což by mělo znepokojovat nás všechny,“ tvrdí Rose.