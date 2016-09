Praktičtí lékaři budou stávkovat, 21. září uzavřou ordinace

„Vedení Sdružení praktických lékařů bude ještě 15. září jednat s ministerstvem zdravotnictví. Pokud dojde k dohodě, máme mandát ještě protest zastavit, zatím však platí, termín byl jasně stanoven,“ řekl iDNES.cz šéf Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.

Sdružení už na konci srpna vyhlásilo stav ohrožení primární péče a záměr uzavřít v září ordinace praktiků. Svolalo kvůli tomu na dnešní den regionální radu. Právě ta o uzavření ordinací rozhodla.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček považuje hrozby praktických lékařů stávkou za předvolební vydírání. Ordinace mají příjem 200 tisíc Kč měsíčně, což je dostatečné, řekl.

Praktičtí lékaři podle Šmatláka přistoupili k takto radikálnímu kroku ze tří důvodů. Jako první jmenoval dlouhodobou podfinancovanost praktických lékařů. Připomněl jak vlastní úhrady za jednotlivé úkony, tak i to, že se zvýšila cena práce, co se však do takzvaných kapitačních plateb praktickým lékařům, na rozdíl od jejich kolegů v jiných lékařských oborech, nepromítlo.

Druhý důvod jsou kompetence. Praktičtí lékaři například nemají možnost předepsat některé léky, což nutí pacienty zbytečně obíhat další ordinace. „Navíc je to nehospodárné,“ uvedl Šmatlák.

Třetí důvod vychází z obou předchozích. Díky nim klesá atraktivita a studenti lékařských fakult příliš nestojí o práci praktického lékaře. „Za čtyři, pět let se projeví znatelný úbytek praktických lékařů,“ řekl předseda sdružení.

Praktickým lékařům také v srpnu vadilo, že jim poslanci chtěli zákonem uložit služby v nemocnicích. Tento návrh ale autoři ze zákona v minulém týdnu stáhli.