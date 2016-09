Praktici se dohodli s ministerstvem zdravotnictví, stávkovat nebudou

„Úhrady porostou stejně jako v jiných segmentech, kompetence praktiků budou upřesněny později,“ řekl zástupce praktiků Petr Šonka. S pojišťovnami lékaři zahájí proces revize preskripčních omezení. „Posílí to postavení praktických lékařů,“ shodli se oba vyjednavači.

Na nárůst úhrad si lékaři musí počkat do příštího roku, náměstek zatím přesnou částku neuvedl. Podle Šonky je to součástí gentlemanské dohody. „Domluvili jsme se, padlo konkrétní číslo pro 2017 a příslib nárůstu do dalších let,“ uvedl Šonka. „Důležité je, že jsme se spolu naučili komunikovat,“ dodal náměstek Philipp.

Lékaři žádali šestiprocentní nárůst kapitačních plateb, což jsou pravidelné měsíční platby za každého registrovaného pacienta.

Organizace vyhlásila už na konci srpna stav ohrožení primární péče. Praktikům vadila připravovaná novela, která by jim ukládala povinné praxe v nemocnicích, a žádali nárůst úhrad od pojišťoven pro příští rok (více čtěte zde). Novela nakonec byla na počátku září stažena ze Sněmovny.

Celodenní protest ohlásili lékaři na 21. září s tím, že chtějí poukázat nejenom na nedostatečné úhrady, ale také na malé kompetence, nezájem mladých absolventů o obor a na další problémy, které s jejich zaměstnáním souvisí (více zde).

Lubor Kinšt ze Sdružení praktických lékařů v rozhovoru pro iDNES.cz upozornil, že s nimi ministr Svatopluk Němeček nejedná. „Potřebujeme dostat k jednacímu stolu ministra, aby si uvědomil, že jsme velice důležitá součást zdravotního systému,“ uvedl (více zde).