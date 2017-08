Zbytečný festival? Nechceme toleranci, ale respekt, hlásá Prague Pride

„Je zajímavé, že u žádného jiného festivalu se lidé nepouštějí tolik do soudu, zda je zbytečný, nebo důležitý,“ vysvětluje ředitelka spolku Prague Pride Kateřina Saparová letošní motto. A právě vzkazy o zbytečnosti akce, jež pořadatelům často chodí, se staly podkladem letošní kampaně, která hlásá, že mezi tolerancí a respektem je velký rozdíl.

„Slovo tolerance je ošemetné. To, o co my usilujeme, je akceptace, přijetí, respekt toho, že jsme jiní a že je to takto v pořádku,“ popisuje Saparová. „Na tom, že je člověk gay nebo lesba, bi nebo trans ovšem není nic k toleranci. Každý člověk je jiný,“ dodává.

7 dní a 104 akcí

Během sedmého ročníku Prague Pride chtějí organizátoři upozornit zejména na lidská práva komunity LGBT. Festival se zaměří na předsudky lidí a osudy sexuálních menšin v různých zemích světa včetně Česka. Zapojí se i aktivisté z Arménie, Ruska nebo Tchaj-wanu. Festival proběhne od 7. do 13. srpna a nabídne 104 akcí, na nichž se podílí 42 organizací.

Kromě přednášek mohou zájemci navštívit divadelní hry, výstavy nebo filmová představení. Letošní ročník nezapomíná ani na téma HIV. „Celý týden na různých místech Prahy bude probíhat bezplatné testování, ve středu bude Prahou jezdit duhová tramvaj se Sestrami Věčné radosti,“ popisuje dramaturg festivalu Miřácký. Páteční odpoledne bude zaměřené jenom na tuto nemoc.

Dalším tématem bude rodina a transgenderová problematika. Připraven je program pro rodiče z LGBT komunity, kteří už děti v takzvaných duhových rodinách vychovávají, i pro homosexuální páry, které by chtěly založit rodinu. Uskuteční se také debata pro rodiče, jejichž potomek je lesba nebo gay.

Vrcholem celého festivalu bude tradiční duhový průvod, který vyrazí z Václavského náměstí v sobotu 12. srpna přes Čechův most na Letnou. Účastníci a alegorické vozy se letos začnou shromažďovat kolem 11:30, do cíle by měli dorazit po 14. hodině.

Stejně jako v předchozích letech zorganizují ve stejný den Mladí křesťanští demokraté Den pro rodinu, jehož součástí bude pochod z Ovocného trhu přes Karlův most na Kampu. Shromáždění do Kozí uličky ohlásil na odpoledne také Pavel Matějný, bývalý exponent Dělnické strany a později funkcionář nového uskupení Čeští lvi. Akci nazval Česká hrdost.

Festival Prague Pride se i letos bude soustředit kolem hlavních festivalových míst jako je Pride House v Centru Člověka v tísni Langhans, Pride Theatre v divadle Venuše ve Švehlovce a Pride Village na Střeleckém ostrově. Tam celý festival zahájí hudební koncert. Vystoupí na něm například romská kapela Čhave, slovenská zpěvačka Katarzia nebo cirkusoví akrobati. Celý program naleznete na webových stránkách, dostupný bude i v mobilní aplikaci.