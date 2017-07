Stovky turistů na Sicílii musely být evakuovány kvůli lesním požárům

Asi sedm set turistů z letoviska San Vito na Sicílii bylo ve středu převezeno do bezpečí na člunech poté, co k tomu vyzval místní starosta. „Je to velmi urgentní,“ vyzval starosta Matteo Rizzo majitele lodí, aby pomohli s evakuací. Tamní příjezdová cesta totiž byla neprůjezdná. Evakuovaní byli ubytováni v místní základní škole.

S lesními požáry bojují hasiči i v okolí Neapole, kde bylo rovněž preventivně evakuováno několik domů, hotelů a restaurací. Vysoký hustý dým stoupá z parku na hoře Vesuv. Situaci zhoršuje dlouhodobé sucho, horké počasí s teplotami na Sicílii až ke 40 stupňům a vítr.

Podle policie stojí za lesními požáři zřejmě žháři. O možnosti úmyslného založení požárů hovořil ve středu i italský ministr životního prostředí Gian Luca Galletti, který oblast navštívil. „Budeme žháře hledat a pokud někdo zapálil Vesuv, chci ho vidět za mřížemi na 15 let,“ uvedl Galletti s tím, že za žhářství hrozí právě až takto vysoký trest vězení.