Století manželé uhořeli ve svém domě, který pohltil kalifornský požár

Šálky na kávu podél nízkého prahu, dvě kovové židle vedle zahradního stolku. Porcelánový set na čaj. Už jenom zbytky kovu a porcelánu svědčí mezi ostatky spáleného domu o dlouhém společném životě manželů Sary a Charlese Rippeyových.



Pár se seznámil na základní škole ve Wisconsinu. Od té doby byli Charles a Sara pořád spolu - minulý rok manželé oslavili své 75. výročí svatby, informovala agentura Associated Press.

I proto si jejich děti neumí představit, co by se stalo, kdyby jeden z rodičů požár přežil a druhý ne. „Už by nikdy nebyli šťastní, ať by přežil kterýkoliv z nich. Takhle odešli spolu, a tak to u nich mělo být,“ řekl vyrovnaně syn Mike.



Než stoletého Charlese Rippeyho přemohl kouř a plameny, snažil se dostat ke své manželce, Saře. Nasvědčovalo tomu nalezení ostatků Charlesova těla mezi pokoji manželů. „Můj otec by ji tam určitě nenechal,“ potvrdil nejstarší syn Mike Rippey.



Utéct před plameny páru pomáhala jejich pečovatelka. Jelikož však osmadevadesátiletá Sara před pěti lety utrpěla infarkt a byla ochrnutá, potřebovala ji nejdříve přemístit na vozík. To však nestihla. „Měli pečovatelku. Ta se však stěží sama dostala ven včas a nemohla jim pomoci,“ okomentoval tragédii šerif okresu Napa Mark Foster podle The Mercury News.



Jeden z nejsmrtelnějších požárů v kalifornské historii

Charles Rippey a jeho žena byli mezi sedmnácti oběťmi, které si vyžádal požár, jenž vypukl v neděli a prohnal se Kalifornií. Sedmnáct požárů běsnících v sedmi okresech zatím zničilo přes dva tisíce budov. Svým rozsahem a ničivostí se řadí mezi pět nejsmrtelnějších požárů v kalifornské historii. Za jeho sílu může především kombinace sucha a větru.

Kalifornský okres Napa, jedna z oblastí zasažená požáry. Místo, kde zemřeli manželé Rippeyovi.

Úředníci předpokládají, že s ohledáním škod počet mrtvých ještě vzroste. Oběťmi budou nejspíš další starší lidé, kterým se, stejně jako Rippeyovým, nepodařilo uprchnout před plameny.



„Je příšerné, že mnoho obětí představují naši nejzranitelnější občané, někdy senioři, kteří nebyli schopni utéct před plameny, když pohltily jejich domovy,“ uvedl viceprezident Mike Pence ke kalifornskému požáru, informoval The Guardian.

Minimálně 185 lidí bylo zraněno a téměř dvě stě se pohřešuje, a to pouze v kalifornském okresu Sonoma County. Hledání pohřešovaných komplikuje poškozený komunikační systém. Zhruba dvacet tisíc lidí muselo uprchnout do bezpečí (informovali jsme zde).



I přesto, že s ohněm bojují tisíce hasičů, řada požárů stále není pod kontrolou. Meteorologové na úterý předpovídali ochlazení a zvýšení vlhkosti vzduchu, což by požárníkům v boji s ohěm pomohlo. Nyní ale hrozí nové rozšíření požárů, jelikož suché a větrné počasí se ve středu vrátilo, informovala agentura Reuters.