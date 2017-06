Hasiči na pražském Černém Mostě bojují s požárem bytu, evakuovali panelák

„Ve 13:04 na místo požáru přijela první jednotka. Postupně se tam sjelo šest jednotek hasičů. Jednalo se o požár bytu 1+1 ve druhém patře panelového domu. Z hořícího bytu jsme zachránili ženu a dítě,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Hasiči přistoupili k celkové evakuaci devítipatrového domu v ulici Kpt. Stránského, protože zplodiny z hořícího bytu se dostaly do společného prostoru. „Postupně vyvádíme všechny obyvatele domu a předáváme je záchranné službě, která je preventivně prohlíží,“ popsal Kavka.

Záchranáři vyšetřili celkem 27 lidí, z toho pět dětí a dva invalidy. „Pražští záchranáři u třech lidí shledali, že by měli jet na další vyšetření do nemocnice. Konkrétně se jednalo o jednu rodinu, tříletou holčičku, těhotnou paní a jejího partnera. Po ošetření je budeme předávat do další péče do Nemocnice Na Bulovce,“ řekla iDNES.cz mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Zásah hasičů stále probíhá, hasí dvěma proudy vybavení bytu, kde hoří kuchyně a jádro. „Zatím nemám zprávu, zda už je požár pod kontrolou. V tuto chvíli je zřejmé, že se požár nerozšířil,“ uvedl mluvčí po 14. hodině. Hasiči použili přetlakovou ventilaci na odvětrávání chodeb.

Na místě požáru je kromě záchranářů a hasičů i zástupce městské části.